Kaltenkirchen/Kisdorf

Als Ende vergangenen Jahres zahlreiche Impfdosen kurz vor dem Verfallsdatum standen, war es für Dr. Carsten Wahn aus Kaltenkirchen und die Praxis Deunert/Taubitz/Waiblinger aus Kisdorf keine Frage, noch Impftermine auf die Beine zu stellen, um möglichst viele Menschen vor Weihnachten mit der Corona-Schutzimpfung zu versehen. Die Quittung kam jetzt: Die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein lehnt es ab, 382 von Wahn getätigte Impfungen und im Fall der Praxis Kisdorf 863 Corona-Impfungen zu bezahlen. Es geht um 10.688 Euro (Wahn) und 24.164 Euro (Kisdorf). Die Ärzte sind sauer und fassungslos. Ihnen war es darum gegangen, wertvollen Impfstoff nicht verfallen zu lassen.

Als Grund gibt die KVSH in beiden Fällen an, dass die Impfungen nicht rechtzeitig gemeldet worden seien. „Grundsätzlich gilt: Gemäß der Coronavirus-Impfverordnung des Bundes haben Teilnehmer an der Impfkampagne täglich in aggregierter Form die erbrachten Impfungen an das Robert-Koch-Institut zu übermitteln“, teilt Pressesprecher Marco Dethlefsen mit. Die Bezahlung ist gekoppelt an die Meldungen ans RKI.

KVSH äußert sich nicht zu den Fällen in Kaltenkirchen und Kisdorf

In Schleswig-Holstein erfolgt die Meldung und Übermittlung der Daten über ein spezielles Internet-Portal. „Haben die Teilnehmer an der Impfkampagne die in der Coronavirus-Impfverordnung geregelten Voraussetzungen gar nicht oder unvollständig erfüllt, besteht gemäß den rechtsverbindlichen Vorgaben kein Anspruch auf die Vergütung der betroffenen Impfleistungen“, so Dethlefsen. Angesprochen auf die beiden Fälle im Kreis Segeberg heißt es von der KVSH: „Zu spezifischen individuellen Sachverhalten und laufenden Verfahren können wir leider keine Auskunft erteilen.“

Die Allgemeinarztpraxis Kisdorf ist in der Region bekannt dafür, auf etlichen Veranstaltungen geimpft zu haben was das Zeug hielt. Seien es die Feuerwehrleute im Amt Kisdorf, Sondertermine im Feuerwehrhaus oder im Ohlandpark Kaltenkirchen: Dr. Frauke Deunert, Geschäftsführerin der Praxis, und ihr engagiertes Team verabreichten Tausende Erst-, Zweit- und Drittimpfungen. Inzwischen auch Viertimpfungen.

Team der Arztpraxis und Dr. Wahn nach Aktion völlig erschöpft

Jede Schutzimpfung muss für die Statistik des Robert-Koch-Instituts und der daraus geplanten Strategie im Kampf gegen das Coronavirus innerhalb von 48 Stunden gemeldet werden. Es geht, so Frauke Deunert, unter anderem um das Alter der Impflinge und um die wievielte Spritze es sich handelte. „Das ist reine Statistik“, sagt Deunert.

Nach den Sonderterminen direkt vor den Weihnachtsfeiertagen habe sie ihr erschöpftes Team zunächst in die Feiertage geschickt. Und das Verwaltungssystem nahm später die Zahlen nicht mehr an, da das Zeitfenster vorüber gewesen war. Deunert versuchte, die Kassenärztliche Vereinigung zu erreichen – vergeblich, da Weihnachten war.

„Wir helfen dem Land, Impfstoff zu verabreichen, und werden dann hängen gelassen“, sagt Frauke Deunert enttäuscht. Die Strichliste sei wichtiger, als Impfstoff zu retten. Auch Carsten Wahn aus Kaltenkirchen, inzwischen Arzt im Ruhestand, schüttelt nur mit dem Kopf über das strenge Festhalten an Vorschriften durch die KVSH. Er hatte im Ohlandpark Kaltenkirchen mit geimpft. „Es war extrem wichtig, dass der Impfstoff noch genutzt wurde. Das hatte doch höchste Priorität“, beschreibt der 72-Jährige.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Als die Anfrage von der Praxis Kisdorf kam, ob er helfen könne, sei er sofort dabei gewesen. Nach dem Einsatz und stolzen 382 Impfungen sei er „einfach nur platt gewesen“ und habe das Melden für die Statistik schlicht auf später verschoben. Dann habe das aber nicht funktioniert. Als er die KVSH angerufen habe ,sei ihm gesagt worden, dass er zu spät sei.

KVSH will Berechnung der Praxis Kisdorf überprüfen

Beide, Dr. Carsten Wahn und die Praxis Kisdorf, haben Widerspruch gegen die Mitteilung der KVSH eingelegt. Das werde, so Marco Detlefsen, selbstverständlich geprüft. Am Montag gab es laut Frauke Deunert ein weiteres Schreiben der Kassenärztlichen Vereinigung. Darin sei sie darauf hingewiesen worden, dass sie „in den nächsten Tagen einen Korrekturbescheid erhalten werden, da es bei der Berechnung der Kürzungen einen Fehler gab“. Die Berechnungen des vierten Quartals 2021 seien nicht richtig. „Jetzt rechnen die neu – nach sechs Monaten. Und der Arzt bekommt nichts, wenn er mehr als 48 Stunden braucht“, sagt Frauke Deunert frustriert.