Henstedt-Ulzburg

„Ein öffentliches Atelier, in dem Menschen mit und ohne Migrationshintergrund gemeinsam Kunst schaffen können“ – das ist die Vision der iranisch-stämmigen Künstlerin Feri Tabrisi. Seit ihrer Ankunft in Deutschland in den 1970er Jahren beschäftigt sie die künstlerische Auseinandersetzung mit den Themen „Migration, Heimat und Flucht“.

Kunst als Treffpunkt der Menschen

Kurz bevor sie kürzlich nach Henstedt-Ulzburg umzog, hatte sie in der Stadt Gundelfingen in Baden-Württemberg gemeinsam mit Geflüchteten ein Kunstwerk geschaffen, das nun den Ortseingang dort ziert. Jetzt möchte sie auch in Henstedt-Ulzburg dazu beitragen, die Kunst „als Medium der Begegnung und der Integration“ zu nutzen. Das teilt Bürgermeisterin Ulrike Schmidt mit.

Als sie mit der Idee einer Kunststation, einem öffentlichen Raum für Kunstschaffende in der Unterkunft für Geflüchtete im Henstedter Hof, an die Gemeindeverwaltung herantrat, stieß sie bei Bürgermeisterin Schmidt und beim Integrationsbeauftragten Wenzel Waschischeck auf großes Interesse. Spontan sagten beide ihre Unterstützung zu und fanden mit VHS-Leiter Dr. Jochen Brems einen weiteren Kooperationspartner.

Die Vorbereitungen für die Kunststation im Henstedter Hof laufen derzeit auf Hochtouren, die Künstlerin Tabrisi möchte aber bereits jetzt mit einem ersten öffentlichen Kunstprojekt auf ihre Initiative aufmerksam machen. „Schmetterlinge auf dem Europahügel“ heißt die Installation, die sie gemeinsam mit allen Interessierten am Sonnabend, 14. August, ab 12 Uhr im Europagarten vor dem Rathaus schaffen möchte.

3.000 Schmetterlinge finden in Henstedt-Ulzburg ihren Platz

Hierzu fertigte sie mit Unterstützung von Geflüchteten 3.000 Schmetterlinge aus Recyclingmaterialien, die dann auf den Europahügel aufgesetzt werden sollen. „Alle, ob groß oder klein, ob mit oder ohne Migrationshintergrund, sind aufgerufen, bei dieser Live-Kunstaktion mitzumachen“, erklärt die Künstlerin.