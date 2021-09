Eine Idee macht Schule: In Bad Segeberg haben sich Lehrkräfte gemeinsam mit ihren Schülerinnen und Schülern überlegt, wie sich leere Schaufenster in der Innenstadt kreativ füllen lassen. Entstanden sind dabei drei kleine Galerien.

Schaufenster-Galerien in Bad Segeberg laden zum Verweilen ein

Kultur trifft Leerstand - Schaufenster-Galerien in Bad Segeberg laden zum Verweilen ein

Kultur trifft Leerstand - Schaufenster-Galerien in Bad Segeberg laden zum Verweilen ein

Von Friederike Kramer