Fünf Städte aus dem Kreis Segeberg nehmen an dem Projekt „Kultur trifft Leerstand“ teil. Seit Freitag arbeiten etliche Schülerinnen und Schüler daran, leerstehende Geschäftshäuser und Läden mit Kunstwerken zu verschönern. Zwischen dem 24. und 26. September werden die Arbeiten präsentiert – so auch in Kaltenkirchen.