Henstedt-Ulzburg

Großer Aufwand für nichts: Die Aufgabe von Thomas Brucker, Erster Polizeihauptkommissar, und seinen etlichen eingesetzten Kollegen lautete, am Sonnabend und Sonntag am Henstedt-Ulzburger Bürgerhaus den Landesparteitag der rechtspopulistischen Partei AfD zu sichern, da an beiden Tagen auch Kundgebungen gegen die AfD angemeldet worden waren. Allerdings gab es am Sonnabend eine kurzfristige Absage der AfD-Kritiker, die ihre Demo-Teilnehmer nach der Orkannacht lieber zuhause sehen wollten. Und am Sonntag tauchte die AfD nicht auf. So gab es an beiden Tagen nicht viel zu tun für die Polizisten.

Die rechtspopulistische Partei AfD hatte am Tag zuvor bis weit in die Nacht getagt, sodass sie sich den Sonntag sparte. Bedauerlicherweise, so Polizist Brucker, wurde das den Beamten nicht mitgeteilt. Um halb neun am Sonntag schickte Brucker dann seine vielen Kollegen, die an der Station in Henstedt-Ulzburg auf ihren Einsatz warteten, wieder heim. Überstunden für die Polizeibeamten, die extra eingesetzt worden waren. „Ärgerlich“, kommentierte Thomas Brucker trocken und möglichst neutral die Situation.

Am Sonnabend noch klar, dass AfD auch am Sonntag tagt

Am Sonnabend gegen 17 Uhr hatten die Beamten nach eigenen Angaben noch mit den Verantwortlichen der AfD gesprochen. Da sei eindeutig bestätigt worden, dass man den Sonntag auch noch für den Landesparteitag brauche, so die Polizei. Die Einsatzkräfte hatten sich dann darauf eingestellt, am Sonntag am frühen Morgen in Henstedt-Ulzburg tätig zu sein. Die Kolonne mit Polizeifahrzeugen machte sich frühmorgens quer durch den Kreis Segeberg auf nach Henstedt-Ulzburg.

Nach dem Vorfall im Oktober 2020, bei dem mehrere Demonstranten am Rande einer AfD-Veranstaltung von einem jungen Mann mit seinem Auto attackiert worden waren, habe man in Henstedt-Ulzburg eine besondere Situation. Die Polizei ist immer mit mehr Kräften vor Ort als üblich. Eine genaue Zahl gibt sie nicht bekannt.

AfD habe Angst vor Gegenprotest in Henstedt-Ulzburg

Trotz der Absage der AfD trafen sich am Sonntag gut zwei Dutzend Kritiker der Rechtspopulisten am Bürgerhaus Henstedt-Ulzburg, unter ihnen auch Vertreter von Omas gegen Rechts. „So wohl scheint die AfD sich ja doch nicht bei uns zu fühlen“, meint Britta de camp-Zang, Sprecherin des Henstedt-Ulzburger Bündnis für Demokratie und Vielfalt. Warum sonst hätten die Parteimitglieder am Sonnabend von 10 Uhr bis nach Mitternacht getagt, um nicht am Sonntag wieder nach Henstedt-Ulzburg fahren zu müssen, fragte sie. „Die haben Angst vor Gegenprotest“, ist de camp-Zang sicher. Das Bündnis wolle immer da sein, wenn die AfD im Henstedt-Ulzburger Bürgerhaus tage, „auch, wenn da nur zwei AfDler sind“.

Als einzige örtliche Partei war die SPD sichtbar mit Flaggen bei der halbstündigen Kundgebung dabei. Andere Parteien und Wählergemeinschaft von Henstedt-Ulzburg machen sich oft rar auf den Veranstaltungen – oder deren Mitglieder sind als Privatpersonen dabei. Warum das so ist? „Vielleicht, weil wir als SPD eine klare Haltung und keine Angst haben“, meint SPD-Gemeindevertreterin Martina Kunzendorf.

SPD Henstedt-Ulzburg wünscht mehr Unterstützung der Politik

Ihr Parteikollege Dieter Pemöller erinnert daran, dass die örtliche SPD bereits 2016 gegen Rechts auf die Straßen von Henstedt-Ulzburg gegangen sei. Im Laufe der Zeit habe dann das Henstedt-Ulzburger Bündnis für Demokratie und Vielfalt die Organisation in die Hand genommen. An das Bündnis angeschlossen hat sich die Gruppe Die Partei, die auch bei den Aufmärschen der Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen in der Region Flagge zeigt. Bundestagabgeordneter Bengt Bergt (SPD) schaute ebenso in Henstedt-Ulzburg vorbei. Henstedt-Ulzburgs Bürgermeisterin Ulrike Schmidt nahm auch an der Kundgebung teil.

Möglich ist laut Martina Kunzendorf, dass andere Parteien nicht in ein „linkes Lager“ gedrängt werden möchten, wenn sie an einer Demo gegen die Rechtspopulisten teilnehmen. Das ist für die SPD unverständlich. „Die AfD ist keine normale Partei“, meint Kunzendorf. Man müsse sich klar gegen die Rechtspopulisten positionieren und sei dennoch nicht „links“. „Nach der nächsten Kommunalwahl möchten wir in der Henstedt-Ulzburger Politik ganz gewiss keine AfD haben“, macht Kunzendorf deutlich. Erstaunt sind Kunzendorf und Pemöller schon darüber, dass andere Parteien in Henstedt-Ulzburg keine klare Kante zeigen würden.

Anzeige erstattet nach Drohanrufen gegen Bündnis-Sprecherin

Britta de camp-Zang vom Henstedt-Ulzburger Bündnis für Demokratie und Vielfalt engagiert sich seit Jahren gegen Rechts und beobachtet mit Sorge das Agieren der AfD, die auch bei den Aufmärschen der Corona-Schutzmaßnahmen-Gegner in vorderster Front mitlaufen. Sie macht Menschen Mut, gegen Rechts aufzustehen. Die Henstedt-Ulzburgerin erfährt allerdings am eigenen Leibe, was bei einem Engagement passieren kann. Sie bekommt regelmäßig Drohanrufe und zögert inzwischen nicht, Anzeige zu erstatten.