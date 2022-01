Henstedt-Ulzburg/Kaltenkirchen/Nahe

Der Widerstand gegen die Corona-Protestler, die fast täglich in verschiedenen Orten im Kreis Segeberg schweigsame Spaziergänge unternehmen und so ihren Protest gegen die Corona-Schutzmaßnahmen und eine mögliche Impfpflicht ausdrücken, organisiert sich. Das Henstedt-Ulzburger Bündnis für Demokratie und Vielfalt und gegen Hass, Hetze und Gewalt plant eine Menschenkette und hat offiziell eine Kundgebung angemeldet. Am Freitag, 14. Januar, wollen die Mitglieder sowie weitere Unterstützer Flagge zeigen. Die genaue Uhrzeit und der Treffpunkt werde noch bekannt gegeben, teilt eine Bündnis-Sprecherin mit.

Die Gruppe, die sich vor allem mit dem Widerstand gegen die Veranstaltungen der rechtspopulistischen Partei AfD im Henstedt-Ulzburger Bürgerhaus einen Namen gemacht hat, ruft Vereine, Kirchen, Firmen, Selbstständige, Geschäftsinhaber und andere Institutionen sowie Politik und Verwaltung dazu auf, Haltung zu zeigen und sich der Menschenkette anzuschließen.

Das Bündnis betont, sich an die Vorschriften des Versammlungsfreiheitsgesetzes zu halten. Das, so die Sprecherin, mache den großen Unterschied zu den Spaziergängern aus. Deren Teilnehmer ziehen jede Woche unangemeldet unter anderem durch Bad Segeberg, Bad Bramstedt, Kaltenkirchen, Nahe und weitere Ortschaften.

Vorfälle am Rande von Spaziergängen

In Bad Bramstedt, Kaltenkirchen und Nahe war es in der Vergangenheit zu kleineren Vorfällen während der Spaziergänge gekommen. In Kaltenkirchen beispielsweise wurde am Rathaus ein handgeschriebenes Plakat abgelegt, das – so kann man es herauslesen – Parallelen zwischen dem Holocaust und den Corona-Schutzmaßnahmen zieht. Bürgermeister Hanno Krause hatte daraufhin Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Das neue Bündnis für Demokratie und Zivilcourage Kaltenkirchen, das sich erst jetzt gegründet hat, hat eine Kundgebung angemeldet. Am kommenden Mittwoch, 12. Januar, wird es in der Innenstadt ein Treffen der Befürworter der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie geben. Wann und wo werde noch bekannt gegeben, teilt eine Sprecherin den Kaltenkirchener Bündnisses mit. Natürlich werden die Teilnehmer sich an die geltenden Corona-Regeln halten, betont die Sprecherin. Ihr Ansinnen: „Die Mehrheit muss lauter werden als die schreiende Minderheit.“

Kaltenkirchens Bürgermeister Krause ist in Quarantäne

Bürgermeister Hanno Krause, der sich aufgrund eines positiven PCR-Tests in häuslicher Quarantäne befindet, würde an einer Kundgebung von Menschen, die sich für das Impfen und die Corona-Schutzmaßnahmen aussprechen, teilnehmen. Am kommenden Mittwoch befinde er sich allerdings noch in Quarantäne, wie er KN-Online mitteilt. Er befürworte, wenn Menschen in der Bekämpfung der Pandemie an einem Strang ziehen und Haltung zeigen. Dem Rathauschef ist wichtig, dass er nicht gegen die Protest-Spaziergänger sei, sondern für die Schutzmaßnahmen. Krause wünscht sich, dass auch die politischen Parteien und Wählergemeinschaften in Kaltenkirchen Flagge zeigen und ruft sie auf, sich klar zu positionieren. Krause arbeitet von zuhause aus und hat leichte Symptome.

Das neue Bündnis beobachtet genau das Agieren der Corona-Protestler. „Es ist klar zu erkennen, dass die Spaziergänge von rechtsradikalen Gruppen organisiert werden“, sagt die Sprecherin. Mitglieder der Gruppe „Die Partei“ aus dem Kreis Segeberg haben in der vergangenen Woche Erfahrungen mit den Corona-Protestlern gemacht, wie sie gegenüber KN-Online berichten.

„Die Partei“- Mitglieder, die sich klar gegen Rechts und pro der Schutzmaßnahmen in der Pandemie positionieren, sammelten in Kaltenkirchens Innenstadt Unterstützungsunterschriften für die kommenden Landtagswahl. Sie beobachteten nach eigenen Angaben, dass von den Spaziergängern nur wenige einen Mund-Nasen-Schutz trugen und Abstände nicht eingehalten wurden. „Als die Teilnehmer von ihrem ,Spaziergang’ zum Bahnhof zurückkehrten, wurden wir von einigen umringt, beschimpft, diffamiert und angehustet. Ein Teilnehmer, der sich offen als ,Querdenker’ bezeichnete, wurde richtig aggressiv“, sagt eine Beteiligte. Die Situation sei nicht weiter eskaliert.

Nahes Pastor will Spaziergänger Grabgesteck zurückgeben

Nicht nur in Städten im Kreis Segeberg, sondern auch in Dörfern sind die Corona-Protestler unterwegs. In Nahe wurde vor kurzem an der Auferstehungskirche von Spaziergängern ein Grabgesteck abgelegt samt mehrerer Schreiben. Pastor Ekkehard Wulf will beim nächsten Treffen der Spaziergänger am Montag den Teilnehmern das Grabgesteck zurückgeben. Außerdem will er eine Friedenskerze überreichen und das Gespräch suchen. „Ich möchte mir einen Überblick verschaffen, wer an den Spaziergängen teilnimmt“, sagt Wulf. Er setzt auf Deeskalation, hat allerdings auch schon mit Bürgern gesprochen, die an einer Kundgebung für die Schutzmaßnahmen teilnehmen würden.