Es ist wie verhext: Seit zwei Jahren ist Swantje Maaß bei der Stadt als Kulturmanagerin und Amtsleiterin tätig. Ihr Job ist es unter anderem, die Kultur voranzubringen und dem Kurhaustheater wieder Leben einzuhauchen. Doch die Pandemie macht ihr immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Wohl erst ab Mai wird es wieder Aufführungen im Theater geben.

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie im März 2020 hatte es nur noch eine Theatervorstellung geben, damals noch unter Regie des in Auflösung befindlichen Theatervereins Bad Bramstedt. Im Herbst letzten Jahres hatte dann das von Swantje Maaß geleitete „Amt zum Glück“ das Theaterfoyer umgestaltet, um hier auch kleine Aufführungen zu ermöglichen. Auch ein Treffen mit interessierten Musikern und Theaterensembles hatte es bereits im Oktober gegeben. „Wir sind auf großes Interesse gestoßen“, sagt Swantje Maaß. Das Theater deutlich mehr zu nutzen, als es früher der Fall war, wäre kein Problem. „Das ist ja auch der Grund, weshalb die Stadt es in Eigenregie übernommen hat“, so Swantje Maaß. Doch dann stieg die Inzidenz wieder und alle Pläne kamen zum Erliegen.

Eigentlich hätte die Musical Dance Company um Tanzlehrerin Astrid Maschmann an diesem Wochenende dreimal ein Tanzmusical aufführen wollen. Die Plakate hingen bereits überall in der Stadt. Es wurde abgesagt. „Sogar die Künstler auf der Bühne hätten Masken tragen müssen“, so Swantje Maaß. Unter diesen Bedingungen seien Aufführungen zurzeit nicht möglich. Astrid Maschmann hat bereits angekündigt, das Musical „Wellcome“ nun vom 10. bis 12. Juni im Kurhaustheater aufzuführen. Bereits gekaufte Karten bleiben gültig.

Bunte Mischung an Aufführungen für Bad Bramstedts Bühne geplant

Swantje Maaß geht davon aus, dass wohl erst im Mai wieder Leben auf die Kurhausbühne kommt. „Viele Ensembles können zurzeit nicht proben, sodass sie selbst bei Lockerungen nicht sofort auftreten könnten“, so die Kulturmanagerin. Doch ab Mai soll es eine bunte Mischung an Aufführungen geben. „Wir wollen das Theater mehr für regionale Hobby- und Profikünstler öffnen“, sagt sie. Auch tagsüber solle das Theater genutzt werden, beispielsweise für Tagungen und Schulungen. Dazu gebe es viele Anfragen.

Aufführungen des Altonaer Theaters und der Hamburger Kammerspiele, die früher regelmäßige Gastspiele in Bad Bramstedt gaben, sind zunächst nicht geplant. „Wir werden aber mit den Theatern über eine künftige Zusammenarbeit sprechen“, verspricht Maaß. Und die früher regelmäßigen Kurkonzerte, durch die vor allem das BT-Orchester regelmäßige Gagen einnahm, sind in gewohnter Form nicht mehr geplant. Bis 2020 traten auch Shanty-Chöre und Feuerwehrkapellen an den Wochenenden im Kurhaustheater und der Konzertmuschel auf dem Klinikumgelände auf. Maaß will nun mit der Klinikleitung sprechen, um zu erfahren, welche Altersgruppen unter den Patienten vertreten sind, um passende Konzerte anzubieten.

Der Theaterbetrieb soll ab April von zwei Profis gemanagt werden. Mit zwei Frauen, die entsprechende Berufsausbildungen haben, sind die Arbeitsverträge bereits unterschrieben worden.