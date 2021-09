Ein neues Logo, ein frischer Anstrich und viele Ideen: Das Konzept für das wieder ins Leben gerufene Kurhaustheater nimmt langsam Gestalt an. Wenn über das Programm auch noch nichts Genaues verraten wird, so steht wohl fest: Die Bühne soll künftig mehr und vielschichtiger bespielt als in den Jahren zuvor.