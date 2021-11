Bad Segeberg

„Ausgedient“ wäre wohl das falsche Wort. Denn das würde voraussetzen, dass sie zuvor irgendwelche Dienste geleistet hätten. Doch etliche der Container, die ab Montag aus der Landesunterkunft für Flüchtlinge im Levo-Park abtransportiert und durch neue ersetzt werden sollen, hat noch nie ein Bewohner von innen gesehen. Vor rund sechs Jahren vom Land in der Hektik der Flüchtlingskrise überall in Europa zusammengekauft, erwiesen sich viele von Anfang an als untauglich.

150 Container nicht mehr wirtschaftlich reparabel

Insgesamt 175 Exemplare will das zuständige Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge (LaZuF) nun ersetzen oder sanieren lassen. „Teilweise werden Containerreihen überdacht, um ihre Wetterbeständigkeit und Lebensdauer zu erhöhen“, berichtet Pressesprecher Wolfgang Kossert. 150 Container seien aber nicht mehr wirtschaftlich zu reparieren. „Die neuen Container sollen ab Anfang Januar angeliefert werden.“ Der Abschluss der Arbeiten sei bis spätestens Ende März 2022 geplant.

Arbeitsschwerpunkte in der Unterkunft sind derzeit die Tests und Impfungen zur Corona-Prävention, sagt Wolfgang Kossert, Pressesprecher Quelle: Ulf Dahl

Seit der erneuten Inbetriebnahme auf dem Gebiet der früheren Lettow-Vorbeck-Kaserne im Juni 2020 hat das Amt in der komplett vom restlichen Gelände abgetrennten und mit einer eigenen Polizeiwache ausgestatteten Landesunterkunft 200 bis 400 Geflüchtete untergebracht. „In diesem Jahr waren viele von ihnen afghanische Ortskräfte und ihre Familien“, erklärt Kossert.

Corona-Prävention in der Landesunterkunft ein Schwerpunkt

Diese Menschen blieben in der Regel nur zehn Tage bis zwei Wochen und gingen nach Ablauf der Corona-Quarantäne direkt in die aufnehmenden Kreise und kreisfreien Städte. „Das Land hat 2020 mit dem Kreis Segeberg eine Kapazität von bis zu 600 Plätzen vereinbart.“ Mit der Sanierung werde die Liegenschaft so ertüchtigt, dass diese Kapazität auch tatsächlich genutzt werden kann, erklärt Dirk Gärtner, Direktor des Landesamtes, das nun anlaufende Sanierungsprogramm.

Neben den Beschäftigten des Landesamtes seien in der Landesunterkunft mehrere weitere Institutionen tätig. Der DRK-Betreuungsverband kümmere sich um Unterbringung, Beratung und Freizeitgestaltung, die Notarzt-Börse sei mit der hausärztlichen Versorgung beauftragt. „Einer ihrer Arbeitsschwerpunkte sind derzeit die Tests und Impfungen zur Corona-Prävention“, schildert Sprecher Kossert.

Integrations- und Sprachkurse für Flüchtlinge

Eine Zweigstelle der Grund- und Gemeinschaftsschule Boostedt unterrichte die schulpflichtigen Kinder bis 15 Jahren, die Volkshochschule biete Integrations- und Sprachkurse. Das DRK-Segeberg betreibe eine integrative Kindertagesstätte, in der Kinder aus der Landesunterkunft und aus der Umgebung gemeinsam betreut werden. „Ein externer Caterer betreibt zudem eine Kantine in der früheren Sporthalle.“

Für die allgemeine Sicherheit sorge nicht nur die Polizei mit einer tagsüber besetzten Station, sondern rund um die Uhr auch ein privater Sicherheitsdienst. „Es gibt Quarantäne- und Isolationsbereiche für Covid-19-Erkrankte und für Verdachtsfälle.“ Für Frauen und Mädchen stehe bei Bedarf ein Schutzhaus zur Verfügung, dessen Zugang vom Sicherheitsdienst kontrolliert wird.

In den Containern leben vornehmlich Männer

Viele dieser Angebote sind seit jeher in festen Gebäuden der ehemaligen Kaserne untergebracht. Vor allem alleinreisende Frauen und Familien bekommen dort Räume zugewiesen. Vor allem Männer leben in den Containern, in die theoretisch vier Betten passen, die in der Regel jedoch mit nicht mehr als zwei Flüchtlingen belegt werden.

Sorgenkind der Betreiber war eigentlich von Anfang an das so genannte „Fahrenkruger Feld“ oder „Feld 4“, das, wie der Name schon sagt, in der hinteren Ecke des Areals an der Kreisstraße 102 Richtung Fahrenkrug liegt. Die dortigen Container erfüllten von Beginn an ihren Zweck nicht. Sie waren zum Teil nicht isoliert, es regnete hinein. Nachdem Dachdecker Wellbleche nachgerüstet hatten, legte das ablaufende Wasser Teile des Fundamentes frei. Und dabei handelt es sich nur um einen Teil der Probleme.

Landesunterkunft schon als Leerstandsimmobilie betrieben

Das war zwar alles höchst unerfreulich, aber abgesehen von den Investitionskosten nicht dramatisch. Denn wirklich benötigt wurden diese Quartiere nie. Selbst während der großen Flüchtlingskrise von 2015 waren die Kapazitäten zu keiner Zeit ausgeschöpft. Schleswig-Holstein konnte die Anlage zeitweilig sogar an den Nachbarn Hamburg verpachten, der mehr Bedarf hatte. Viele Monate stand die Landesunterkunft später nahezu komplett leer und wurde als so genannte „Leerstandsimmobilie“ betrieben. Die horrenden Kosten liefen allerdings weiter.

In ihrer nächsten Sitzung am kommenden Dienstagabend ab 18.30 Uhr im Bürgersaal des Rathauses wird sich auch die Bad Segeberger Stadtvertretung mit dem Thema beschäftigen. Beraten werden soll der Bebauungsplan Nummer 87, der sich mit der „Konversion“, also Umwandlung, der damaligen Bundeswehr-Liegenschaft befasst.

Land will die Flüchtlingsunterkunft über 2030 hinaus nutzen

Hintergrund der neuerlichen Erörterung ist der Wunsch des Landes Schleswig-Holstein, die Flüchtlingsunterkunft auch über den 31. Dezember 2030 hinaus, also quasi unbefristet, weiter zu nutzen. In der Kommunalpolitik gibt es dazu offenbar noch Klärungsbedarf. Denn auch dort weiß man: Nichts währt im Zweifel so dauerhaft wie ein Provisorium. Und als solches war das Containerdorf vom Land Schleswig-Holstein einst ausdrücklich geschaffen worden.