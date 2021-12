Die illegale Müllhalde aus Bau- und Gewerbeabfällen mit gefährlichen Asbestfasern mitten in einem Gewerbegebiet in Norderstedt soll nun endlich geräumt werden. Darauf verständigten sich am Dienstag das Landesumweltministerium und die Stadt Norderstedt. Mehrere Jahre lang wurde die Deponie ignoriert.