Erst die Stürme, jetzt der Dauerregen: Krems II meldet am Montag Land unter. Die Rettungskräfte sind im Einsatz, eine Straße gesperrt, Gebäude müssen leergepumpt werden.

Land unter in Krems II: Dauerregen setzt Felder und Häuser unter Wasser

Von Klaus J. Harm