Erst die Stürme, jetzt der Dauerregen: Krems II meldet am Montag Land unter. Die Rettungskräfte sind im Einsatz, Gebäude müssen leergepumpt werden, eine Straße ist gesperrt. Die K95 bei Westerrade ist wegen Überschwemmung ebenfalls nicht befahrbar.

Land unter in Segeberg: Dauerregen setzt Straßen und Häuser unter Wasser

Von KN-online (Kieler Nachrichten)