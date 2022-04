Schmalensee

Lange hatten die Landfrauen aus Bornhöved und Umgebung sich in der Corona-Pandemie nicht treffen können – entsprechend rege war der Austausch im Schmalenseer Gemeindesaal, als dort die zuletzt im Januar abgesagte Jahreshauptversammlung endlich nachgeholt werden konnte. 51 der 150 Vereinsmitglieder trafen sich dazu.

Diese hatten einige Vorstandspositionen neu zu besetzen: So wurden Beisitzerin Christa Stahmer nach 13 und Schriftführerin Annika Doose nach sechs Jahren aus dem Vorstand verabschiedet. Ihre Nachfolgerinnen sind die neue Schriftführerin Margret Tensfeldt aus Tarbek und Christina Theuer aus Tensfeld. Meike Blanke aus Tarbek wurde zur Kassenprüferin im 1951 gegründeten Verein gewählt.

Wiebke Bock mischte 31 Jahre im Landfrauen-Vorstand mit

Ganze 31 Jahre Vorstandsarbeit liegen hinter Wiebke Bock. Die frühere Vorsitzende hatte zuletzt ihrer Nachfolgerin Sigrid Niels-Rönnau im Amt der Stellvertreterin zur Seite gestanden, als „Ziehmutter“, wie diese mit einem Augenzwinkern schilderte. Für so langes und intensives Engagement gab es für Wiebke Bock, die auch Bürgermeisterin der Gemeinde Blunk ist, aus den Händen der Kreisvorsitzenden Petra Fahje die silberne Biene mit den Schleswig-Holstein-Farben. Von ihrem Verein wurde Wiebke Bock, die dem Vorstand als Hygienebeauftragte erhalten bleibt, mit der selten vergebenen Ehrenmitgliedschaft bedacht.

Bornhöveder Landfrauen besuchen Lübeck und Hamburg

Mit leichter Verspätung startet nun ein terminreiches Landfrauenjahr in Bornhöved und Umgebung, nachzulesen auch unter www.landfrauen-bornhoeved.de. Höhepunkte sollen eine Halbtagesfahrt am 19. Mai nach Lübeck und ein Ausflug nach Hamburg am 5. Juli sein, dieser beansprucht einen vollen Tag. Auch die Geselligkeit soll nicht zu kurz kommen, etwa beim „Garten in Weiß“ am 28. Juni, dem Bingo-Abend am 5. September und einem Frauenfrühstück am 5. November. Einen Vortrag zu Ernährungstrends am 13. September hören die Landfrauen aus Bornhöved und Umgebung mit ihren Wankendorfer Kolleginnen, und sie werden mit dem Landfrauencafé wieder Veranstaltungen anderer Vereine unterstützen, wie den Motorsportclub bei seiner Fahrzeugschau im Juni.

Schon vor wenigen Tagen waren die Landfrauen in einer spontanen Gemeinschaftsaktion aktiv geworden, hatten sich in Bornhöved am Spendenfest von Kirchengemeinde und Gemeinde für die Ukraine-Hilfe beteiligt und mit dem Verkauf von Kuchen und Torten ihren Beitrag zum Gesamterlös der Veranstaltung von fast 8000 Euro geleistet.

Der demografische Wandel macht auch vor den Landfrauen nicht Halt. Bereits im Vorjahr war beschlossen worden, dass künftig auch über 80-jährige Mitglieder Beiträge zahlen sollen. Der entsprechende Paragraf der Satzung wurde nun ersatzlos gestrichen.