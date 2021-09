Hartrenholm

Jetzt singen sie wieder: Die 24 Sopran- und Altsängerinnen des Landfrauenchors Hartenholm proben – natürlich unter Wahrung der Corona-Regeln – mit ihrer neuen Chorleiterin Imme Demos. Neu ist auch der Probenort in den akustisch idealen hohen Räumen der Feuerwehr Hartenholm in der Fuhlenrüer Straße.

„Wir waren während der Pandemie zwar immer mit allen Chormitgliedern über Whatsapp in Verbindung, aber das gemeinsame Singen fehlte uns sehr“, betont die Sprecherin des Chors, Ingrid Schlenke. „Nachdem die Opernsängerin und Musikpädagogin Eva-Christina Lampe nach sieben Jahren Chorleitung das Amt aufgegeben hat, freuen wir uns nun auf Imme Demos, die früher sogar in Hartenholm lebte“. Chormitglied Gabi Thomsen kannte Demos vom gemeinsamen Musizieren in der Kaltenkirchener Gesangsgruppe Soateba.

Den Chor in Hartenholm gibt es schon seit 2013

Im Jahr 2013 lauschten die beiden damaligen Vorsitzenden des Hartenholmer Landfrauenvereins, Maren Schümann und Birgit Hartmann, beim Landfrauentreffen in Neumünster einem Chor und meinten „das können wir auch“. Sie gründeten das Ensemble, das anfangs unter der Leitung der Kaltenkirchener Lehrerin Inse Krüger die Hartenholmer Landfrauen erfreute. Nach einem Jahr übernahm Eva Lampe den Chor und schulte die engagierten Choristinnen sieben Jahre lang in Stimm- und Gesangsbildung und fetziger Bühnenpräsenz, die inzwischen auch mit ihren Konzerten im Rahmen von „Segeberg singt“ oder auf dem Sängerberg in Trittau die Zuhörer begeisterten. Natürlich gab es auch weiterhin Auftritte in Hartenholm bei den Veranstaltungen der Landfrauen.

Die Proben von „Sing for fun“ sind gestartet

Die Freude am Gesang und die Harmonie untereinander sind bei den Proben zu spüren. „Nomen est omen“ (Der Name ist Programm) – dem Motto getreu bekam der Chor den Namen „Sing for fun“. In der dritten Probe jetzt nach der Pandemie überzeugten sie mit einer von Imme Demos am Keyboard begleiteten frischen Interpretation des mehrstimmigen „Adiemus“ des walisischen Komponisten Karl Jenkins und des rhythmisch schwungvollen Spirituals „Kum ba yah“.

Imme Demos ist eine Musikerin, die viele Instrumente spielen kann. Klavier, Geige, Saxofon, Akkordeon und Schlagzeug beherrscht das Multitalent. Außerdem hat sie ein Klavierbuch herausgebracht, mit dem man sich das Klavier- oder Keyboardspielen selbst beibringen kann. (siehe www.imme-demos.de). Sie hat eine kleine private Musikschule in Sievershütten.

Neue Mitsängerinnen sind willkommen

Imme Demos freut sich sehr auf „Sing for fun“: „Wir proben alle zwei Wochen immer donnerstags von 10 bis 12 Uhr“, sagt sie, „natürlich sind neue Sängerinnen willkommen.“ Notenkenntnisse werden nicht verlangt, nur der Spaß am Singen muss vorhanden sein. Anfragen unter der E-Mailadresse: imme-demos@web.de. Maren Schümann fügt hinzu: „Sie müssten allerdings Mitglieder in irgendeinem Landfrauenverein sein.“