Kisdorf

Am Donnerstag um 18 Uhr fällt der Startschuss für die Aktion „Gemeinsam durchstarten“ der Landjugend Kisdorf. Innerhalb von 72 Stunden soll die alte Holzbrücke an einem Wanderweg in der Feldmark erneuert werden. Die Kisdorfer beteiligen sich damit an einer Aktion der Landjugend Schleswig-Holstein.

Die 72-Stunden-Aktion ist ein landesweites Beteiligungsprojekt, an dem über 1000 junge Menschen in ganz Schleswig-Holstein und viele Helfer mitwirken, heißt es in einer Mitteilung. „In 72 Stunden voller kreativer Ideen, Muskelkraft und guter Laune erfüllen 36 Landjugendgruppen individuelle gemeinnützige Aufgaben, die ihrem Dorf und der Dorfgemeinschaft – über Generations- und Vereinsgrenzen hinaus zugutekommen.“ Die Schirmherrschaft hat der Schauspieler und Regisseur Detlef Buck aus Nienwohld übernommen.

Dank der Brücke trockenen Fußes über die Ohlau

Schon länger hat die schmale Holzbrücke zwischen Lemkuhlen und Ton Hogenbargen in Kisdorf bessere Zeiten gesehen. Auf der beliebten Spazierstrecke kommen Fußgänger und Radfahrer dank der Brücke über die Ohlau.

Neue Brücke in Kisdorf wird breiter und barrierefrei

„Im Winter letzten Jahres musste die Brücke repariert werden, da die Witterung ihr über die letzten Jahre stark zugesetzt hatte“, erzählt Till Pingel von der Landjugend Kisdorf. Bei der Gemeinde kam der Vorschlag der jungen Leute, die Brücke zu ersetzen, gut an. Für die Dauer der Arbeiten ab Donnerstag wird der Übergang nicht möglich sein. Am Sonntag um 18 Uhr soll alles fertig sein. Die neue Holzbrücke wird etwas breiter sein als die jetzige und barrierefrei. Vom Fundament bis zum Gelände wird jedes Teil ersetzt. Die Landjugend Kisdorf hat gut 35 aktive Mitglieder und über 100 passive.