Trappenkamp

Die SPD im Kreis Segeberg setzt auf den politischen Nachwuchs. Die Delegierten im Landtagswahlkreis 26 (Segeberg-Ost) nominierten Tarek Saad (28) aus Trappenkamp als Wahlkreiskandidaten.

Der Flüchtling aus Syrien setzte sich während der Wahlkreisversammlung der SPD im Bürgerhaus Trappenkamp im ersten Wahlgang gegen seinen Mitbewerber Jens Kahlsdorf (61) aus Norderstedt durch.

Tarek Saad ist aus Syrien geflohen

Tarek Saad ist in Syrien geboren und aufgewachsen. Nach dem Abitur arbeitete er dort als Journalist unter den schwierigen Bedingungen das Assad-Regimes. Nach einer Schussverletzung kam er 2014 nach Deutschland und fand in Schleswig-Holstein ein neues Zuhause. Er ist Stipendiat der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung.

Diese Städte und Gemeinden gehören zum Wahlkreis Segeberg-Ost Zum Landtags-Wahlkreis 26 (Segeberg-Ost) gehören Bad Segeberg, Wahlstedt, Amt Bornhöved, Amt Leezen, Amt Trave-Land und vom Amt Boostedt-Rickling die Gemeinden Daldorf, Groß Kummerfeld, Heidmühlen, Latendorf und Rickling, vom Amt Itzstedt die Gemeinden Itzstedt, Kayhude, Nahe, Oering, Seth und Sülfeld, sowie vom Amt Bad Bramstedt-Land die Gemeinde Großenaspe.

In seiner Vorstellungsrede kritisierte er nach Angaben von SPD-Kreisverbandssprecher Dietrich Drescher die CDU-/Grünen-/FDP-Koalition in Kiel für den Stillstand bei wichtigen Infrastrukturprojekten. Fünf Jahre sei der Ausbau der Windenergie blockiert worden, die A20 sei keinen Meter vorangekommen. Schleswig-Holstein brauche 17.000 Ladestationen für Elektroautos. Die Ausstattung der Schulen müsse besser werden.

Tarek Saad hat zum ersten Mal an freier Wahl teilgenommen

Bewegt habe er von seiner Teilnahme an der Bundestagswahl berichtet. „Ich war seit Generationen der Erste in meiner Familie, der an einer demokratischen Wahl teilgenommen hat.“

In der einstündigen Diskussionsphase musste sich die Bewerber auch zum Öffentlichen Personennahverkehr, Bildung, Gewerbesteuer und Straßenausbaubeiträgen positionieren. Ein Delegierter hatte allein einen Katalog von sieben Fragen mitgebracht, die erörtert wurden.

Klare Mehrheit für Saad, Kahlsdorf abgeschlagen

Nachdem Versammlungsleiterin Cordula Schultz aus Trappenkamp, die 2017 erfolglos als Direktkandidatin angetreten war, den Wahlgang aufgerufen hatte, stimmten 18 Delegierte für Tarek Saad, acht für Jens Kahlsdorf, vier enthielten sich.

Für Tarek Saad (27) war es ein Heimspiel. Seine Verlobte hat ihre Familie in Trappenkamp. In der Gemeinde will auch er eine eigene Familie gründen. 2016 war er in die SPD eingetreten. Er gehört als Beisitzer dem Landesvorstand an.

Jens Kahlsdorf zum zweiten Mal gescheitert

Jens Kahlsdorf, 1960 geboren, kommt aus Norderstedt, also von außerhalb des Wahlkreisgebietes. Der Kaufmann hatte 2003 bis 2008 für die CDU in der Stadtvertretung gesessen, war 2020 der SPD beigetreten und hatte sich vergeblich um die Nominierung als Direktkandidat zur Bundestagswahl im Wahlkreis Segeberg/Stormarn-Mitte beworben.

Er hatte für sich mit seinem guten Netzwerk geworben. Er trete ein für Solidarität und Respekt, ebenso für „gegenseitige Hilfsbereitschaft“ der Menschen und „freie Entfaltung privat und im Job“.

Hauptkonkurrent wird Sönke Siebke (CDU)

Hauptkonkurrent im Wahlkreis für Saad wird Sönke Siebke (CDU), Landwirt, Bürgermeister aus Schmalensee und Kreistagsabgeordneter. Die FDP hat Hans-Peter Guckel aus Wahlstedt nominiert. Er führt die Fraktion in der Stadtvertretung Wahlstedt und arbeitet als Rechtsanwalt mit dem Schwerpunkt Insolvenzrecht.

2017 hatte Axel Bernstein aus Wahlstedt (CDU) mit 43,1 Prozent den Wahlkreis gewonnen, war aber wenig später gestorben. Cordula Schultz (SPD) aus Trappenkamp war bei der Wahl auf 30,1 Prozent gekommen.