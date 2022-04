Bei der Landtagswahl am 8. Mai dürfen Schüler ab 16 Jahren wählen. Eine Podiumsdiskussion im Bad Bramstedter Gymnasium mit Politikern zeigte, dass an Politik durchaus Interesse besteht, besonders am Klimaschutz. Vor allem AfD-Mann Julian Flak hätten die jungen Leute gern länger auf den Zahn gefühlt.