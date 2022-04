Bad Segeberg

Nicht nur als ärgerliche Sachbeschädigung, sondern als einen „Angriff auf die Demokratie“ generell empfinden die Ortsvorsitzenden von vier Parteien in Bad Segeberg das, was sich über das Osterwochenende – einmal mehr – in der Innenstadt ereignet hat.

Unbekannte haben an etlichen Stellen Wahlplakate zur kommenden Landtagswahl beklebt, beschmiert und zerstört, Betroffen sind CDU, SPD, Grüne und FDP gleichermaßen. Den Aufklebern nach zu urteilen, stehen die Täter dem politisch rechtsextremen Spektrum nahe und kommen aus dem Lager der Impfgegner.

„Freie Wahlwerbung ist ein elementarer Bestandteil einer funktionierenden Demokratie; und ohne gegenseitigen Respekt für politisch Andersdenkende funktioniert das Ganze nicht‘“, heißt es in einer gemeinsam veröffentlichten Presseerklärung, unterzeichnet von Uwe Henn (FDP), Till Wenzel (CDU), Magnus Wittern (SPD) sowie Mona-Luise Wagemann und Fabian Osbahr (Bündnis 90 / Die Grünen).

Parteien bitten Bevölkerung um Hinweise

In den konkreten Fällen haben die Parteien bereits angekündigt, bei der Polizei Strafanzeige gegen Unbekannt zu stellen. Sie bitten darüber hinaus Bürgerinnen und Bürger, die etwas beobachtet haben, um Unterstützung und Hinweise. Sachbeschädigungen können laut Polizei mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder einer Geldstrafe bestraft werden.

Es ist nicht das erste Mal, dass es in der Fußgängerzone von Bad Segeberg zu solchen offenbar politisch motivierten Vandalismus-Taten kommt. Bereits mehrfach wurden in der Vergangenheit Gedenk- oder Mahnstätten der Initiative „Segeberg bleibt bunt“ zerstört, unter anderem am Brunnen vor der VR Bank.

Mehrfach Ausstellungen in Bad Segeberg zerstört

Zuletzt hatten Unbekannte dort Mitte März Teile einer Aktion unter dem Motto „Solidarisch durch die Pandemie“ angezündet, die parallel zu einer Kundgebung gegen den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine eröffnet worden war. Die Organisatoren wollten damit auf Verschwörungstheorien und Falschmeldungen im Zusammenhang mit Corona aufmerksam machen.

Dass Wahlwerbung zum Ziel blinder Zerstörung wird, ist kein neues Phänomen. Auch in Bad Segeberg mussten die Parteien bereits mehrfach Plakate und Aufsteller erneuern. Neu im aktuellen Fall ist allerdings der von den Verantwortlichen betriebene Aufwand, selbst Aufkleber mit Botschaften herzustellen und zu hinterlassen.