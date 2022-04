Rund 300 Jugendliche in der Aula des Alstergymnasiums, sieben Vertreter von Parteien, die zur Landtagswahl am 8. Mai antreten, und viele Fragen: Die Diskussion mit Politikern in Henstedt-Ulzburg kam bei den Jugendlichen gut an. In Fahrt kam die Veranstaltung allerdings erst bei den Einzelgesprächen.