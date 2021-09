Langwedel/Kiel

Als klar wurde, dass eine renaturierte Fläche in Langwedel als möglicher Standort für eine Bauschuttdeponie im Gespräch ist, formierte sich im Dorf Widerstand. Die Bürgerinitiative „Keine Deponie in Langwedel“ (BI) gründete sich. Sie sprach jetzt vor dem Petitionsausschuss des Landtags und überreichte eine Unterschriftenliste mit 2231 Namen von Gegnern der Deponie.

Baustoffe der Klasse DK1/S, die schwach mit Asbest belastet sein können, könnten auf einer 20-Hektar-Fläche an der Landesstraße L298 deponiert werden. Das Unternehmen Peter Glindemann schlug im Vorverfahren zu einem Raumordnungsverfahren das Areal als alternativen Standort zu einer Fläche bei Gammelby/Kosel vor.

Die BI will das Verfahren publik machen und ließ deshalb zu, dass die Sitzung im Petitionsausschuss öffentlich ist. Das passiert lediglich rund zehn Mal pro Jahr, 200 Petitionen erreichen den Ausschuss im Schnitt jährlich. Der Appell der BI an Politikerinnen und Politiker, bei der Suche nach alternativen Standorten zu Langwedel zu helfen, wurde live im Parla-Radio übertragen. „Ich gehe davon aus, dass das Unternehmen Peter Glindemann genau zuhört,“ sagte Hauke Göttsch, Vorsitzender des Petitionsausschusses.

Vor den Fakten präsentierte BI-Sprecher Marcel Reichert einen Film. Luftaufnahmen von teils bewaldeten Flächen und Gewässern zeigen eine Naherholungsidylle, in der Kammmolch und Laubfrosch leben. Marcel Reichert skizzierte dagegen Deponiealltag: 50.000 bis 80.000 Tonnen Bauschutt jährlich, über 30 Jahre. Fahrzeuge, Bagger, vielleicht eine Bauschuttpresse.

Ein Trinkwasserbrunnen ist sechs Meter vom möglichen Deponiestandort entfernt

Vor 17 Jahren begann die Renaturierung der ehemaligen Kiesabbaufläche, die zur Diskussion steht. Mit EU-Mitteln wurde eine Streuobstwiese angelegt. Die Fläche liegt in einem Biotopverbundsystem, 400 Meter sind der Brahmsee und ein Ferienhausgebiet entfernt. Der See steht über Auen in Verbindung mit Lustsee und Pohlsee. Die Gemeinde fördert Trinkwasser aus dezentralen Brunnen. Es sind mehr als 150. Einer liegt gerade sechs Meter von der möglichen Bauschuttdeponiefläche entfernt. Reichert: „Langwedel kann keine ernsthafte Alternative sein!“

In der Gemeinde hatte das Verfahren Verwunderung ausgelöst: Sie erfuhr in einer Videokonferenz von den Plänen des Unternehmens, zu der sie spät über das Amt Nortorfer Land als Gast eingeladen worden war. Norbert Schlick, Referatsleiter aus dem Innenministerium, erläuterte: Die Konferenz sei coronabedingt erstmalig so gelaufen. Im direkten Kontakt hätte es weniger Missverständnisse gegeben.

Land kann Antragsteller nicht zu anderer Fläche zwingen

Zum Verfahren: „Das Land plant selbst keine landesweiten Deponiestandorte.“ Antragsteller schlagen Flächen vor. Das Land könne nicht verordnen, dass Antragsteller die Auswahl an Flächen verändern. Zum Verfahrensstand berichtete Norbert Schlick: Es gibt noch kein Raumordnungsverfahren. Man befinde sich im Vorverfahrensniveau. Dementsprechend sei die eingereichte Unterlage des Unternehmens nicht vollständig, sondern ein Eckpunktepapier.

Das Unternehmen muss binnen sechs Monaten komplette Unterlagen einreichen, zu denen auch vegetationskundliche Gutachten gehören. Menschen- und Tierschutz, Tourismus und Erholung würden dann im Raumordungsverfahren gegen das öffentliche Interesse, eine Deponie vorzuhalten, abgewogen.

„Deponiekapazität wird gebraucht. Niemand ist mit einer Deponie in der Gemeinde einverstanden“, erklärte Norbert Schlick. Er erinnerte an weitere Einspruchsmöglichkeiten im Verfahrensverlauf: „Wer es für falsch hält, kann es im Beteiligungsverfahren äußern.“

Innenbehörde hält Langwedel für ernst zu nehmende Alternative

Auf Spekulationen, das Unternehmen habe Langwedel nicht als ernst zu nehmenden Standort genannt, ging Nobert Schlick nicht ein. Seine Behörde betrachte Langwedel und auch die vom Antragsteller genannten Flächen in Kosel und Gammelby als ernst zu nehmende Alternativen.

„Es ist schon ungewöhnlich, einen Standort zu benennen, dem naturschutzfachlich so eine hohe Bedeutung zugemessen wird“, hakte Ausschussmitglied Sandra Redmann (SPD) nach. „Gibt es Chancen, den Standort vor Beginn des Raumordnungsverfahrens wieder herauszunehmen?“

Petition aus Langwedel löste neue Arbeitsweise aus: Der Ausschuss begleitet das Verfahren in Echtzeit

„Es besteht der staatliche Auftrag, den Antrag zu bearbeiten. Ich werde nichts durchwinken, dem die Planungsbehörden nicht zustimmen,“ erklärte Schlick.

Petitionsausschuss Der Petitionsausschuss besteht aus 13 Mitgliedern aus dem Landtag. Jede Bürgerin und jeder Bürger kann sich an den Ausschuss wenden, wenn sie oder er den Eindruck hat, eine Behörde, ein Gesetz oder eine Verordnung bilde ihren individuellen Fall nicht ab. Der Petitionsausschuss geht diesen Anliegen nach und kann beispielsweise Änderungen, Aufhebungen oder den Erlass von Behördenentscheidungen empfehlen. Er hat für den Schleswig-Holsteinischen Landtag eine beratende Funktion. Im Schnitt erreichen den Ausschuss 200 Petitionen pro Jahr. Petitionsausschuss, Düsternbrooker Weg 70, 24105 Kiel, Telefon: 0431/988-1018 oder 1013, werktags 9 und 13 Uhr, E-Mail petitionsausschuss@landtag.ltsh.de

Die Petition aus Langwedel löste eine Neuerung in der Arbeitsweise des Petitionsausschusses aus: Erstmals erhält der Ausschuss zeitsynchron zum Innenministerium Festlegungsprotokolle im Raumordnungsverfahren und Unterlagen des Unternehmens.

„Es ist eine hohe Ehre, dass das Verfahren in Echtzeit begleitet wird“, sagte Norbert Schlick. Das sei eher unüblich.