Henstedt-Ulzburg

Dass er kein Leichtgewicht ist, ist Lars Ludwig klar. Auch, dass er in seinem bisherigen Leben einfach nicht auf sich und seine Gesundheit aufgepasst hat. Aber der 43-Jährige alleinstehende Mann möchte raus aus dem Teufelskreis und wieder einen lebenswerten Alltag haben. Das Problem: Alleine, so der Henstedt-Ulzburger, wird er es nicht schaffen.

Lars Ludwig bringt heute 240 Kilogramm auf die Waage. „Ich hatte auch schon mal 260 Kilo“, gibt er zu. Sein Leben lang habe er gerne gegessen und sich zu wenig bewegt. So sammelte sich Kilo an Kilo an. Die gesundheitlichen Probleme nahmen zu. Der gelernte Bäcker arbeitete zuletzt als Sicherheitsmann bei einem Norderstedter Unternehmen. Zwar war er in dieser Zeit mit dem Rad bis zur Bahn gefahren und von dort dann weiter, aber das war es auch mit der Bewegung. „Ich wundere mich bis heute, dass mein Fahrrad das ausgehalten hat“, sagt Lars Ludwig.

Schlaganfall an AKN-Haltestelle Ulzburg-Süd

Zwischenzeitlich besuchte er ein Fitnessstudio und nahm in einem Jahr auch 26 Kilogramm ab, „aber das war schnell wieder drauf“, beschreibt der Henstedt-Ulzburger. Im Januar 2020 traf Lars Ludwig im wahrsten Sinne des Wortes der Schlag. Auf der AKN-Haltestelle Ulzburg-Süd, als er auf dem Weg zur Arbeit gewesen war, brach er mit einem Schlaganfall zusammen und kam mit Blaulicht ins Heidberg Krankenhaus. Aufgrund der Körperfülle wurde Ludwig ins UKE verlegt. Im Heidberg Krankenhaus seien die Untersuchungsgeräte wie der CT nicht auf Menschen seiner Leibesfülle ausgelegt.

Nach den Behandlungen habe er sich soweit wieder aufgerappelt, dass er sich zumindest in seiner kleinen Wohnung an der Rostocker Straße wieder ohne Gehhilfen bewegen konnte. Aber der nächste Rückschlag ließ nicht lange auf sich warten. Am 19. Juli 2020 brach Lars Ludwig nachts im Badezimmer zusammen und rief um Hilfe, da er sich selbst nicht aus der Notlage befreien konnte. Eine Nachbarin aus dem Wohnblock hörte seine Schreie und informierte schnell den Rettungsdienst, weil sie selbst auch nicht helfen konnte.

Der knappe eine Meter zum Rollator ist für den stark übergewichtigen Lars Ludwig aus Henstedt-Ulzburg so gut wie unüberwindbar. Seit einem Jahr sitzt oder liegt er nur im Bett. Eine Reha wurde abgelehnt. Quelle: Nicole Scholmann

Was dann geschah, traumatisierte den Henstedt-Ulzburger. „Es war einfach nur demütigend“, beschreibt Ludwig und kämpft mit den Tränen. Fünf Helfer mussten ihn aus der Wohnung, die im ersten Stock liegt, schleppen, draußen standen drei Feuerwehrfahrzeuge, zwei Polizeiwagen und der Rettungswagen. „Was habe ich bloß angerichtet?“, sagt Lars Ludwig rückblickend. Da der normale Rettungswagen nicht für so schwere Personen ausgelegt ist, musste der Schwerlastbus aus Hamburg angefordert werden.

Schwerlastbus brachte Henstedt-Ulzburger ins Krankenhaus

Das spezielle Fahrzeug brachte den Henstedt-Ulzburger wieder ins Heidberg Krankenhaus, wo der Henstedt-Ulzburger ins künstliche Koma gelegt wurde. Diagnose: schwere Sepsis mit Nierenversagen. 74 Tage verbrachte Lars Ludwig in dem Hamburger Krankenhaus, bevor er wieder nach Hause kam. Seitdem kann er sich nicht aus dem Bett bewegen. Mal aufrichten und sitzen, das geht, mehr nicht. Ein Pflegedienst versorgt den gebürtigen Kaltenkirchener. Lebensmittel bringen Freunde ihm oder werden von ihm bestellt und dann geliefert. Es sei deprimierend, von anderen Menschen so abhängig zu sein. Der XXL-Rollator in seinem Wohnzimmer steht nur eineinhalb Meter entfernt und ist doch unerreichbar.

Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, möchte Lars Ludwig abnehmen und wieder zu Kräften kommen. Er hat bei der Deutschen Rentenversicherung eine Reha-Maßnahme beantragt und setzt darauf, dort durch Bewegung und gesunde Ernährung auf einen guten Weg zu kommen. Vergebens. „Mir wurde gesagt, dass ich erst abnehmen muss, bevor ich eine Reha bekomme. Aber wie soll ich das denn machen?“, fragt Lars Ludwig, der sich schon selbst um eine Spezialklinik für fettleibige Menschen gekümmert hatte.

Sozialmedizinischer Dienst lehnt Reha-Maßnahmen ab

Sebastian Bollig, Pressesprecher der Deutsche Rentenversicherung Nord mit Sitz in Lübeck, erklärt den Sachverhalt aus Sicht der Versicherung. „Wir zweifeln nicht an der Erkrankung von Lars Ludwig, die ihn belastet und einschränkt. Aus diesem Grund haben wir ihm eine Erwerbsminderungsrente bewilligt“, teilt Bollig mit. Aufgrund der Einschätzung des Sozialmedizinischen Dienstes der Rentenversicherung seien zwei Anträge auf Reha-Maßnahmen abgelehnt worden. „Nach Ansicht des Gutachters wäre bei einem Übergewicht von 240 Kilogramm eine bariatrische Operation zu diskutieren, das heißt zum Beispiel eine sogenannte Magenverkleinerung oder eine Magenbandoperation.“

Lars Ludwig würde eine Narkose nicht überleben

Das derzeitige Übergewicht sei so stark, dass eine übliche neurologische Behandlung in einer Klinik nicht durchgeführt werden könne, da die Kliniken auf das Gewicht weder mit Mobiliar noch mit therapeutischen Geräten oder diagnostischen Apparaten eingestellt seien, so Pressesprecher Bollig. Zudem sei „eine Leistung zur medizinischen Rehabilitation nicht erfolgversprechend, solange das Übergewicht nicht reduziert sei“. Es werde „durch eine auf wenige Wochen befristete Reha-Maßnahme keine Besserung erzielt werden“.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Rentenversicherung weist darauf hin, dass vielleicht eine Operation helfen könnte. Für solch einen Eingriff seien aber der zuständige Arzt von Lars Ludwig und dessen Krankenversicherung zuständig. „Mir wurde gesagt, dass ich die Narkose für eine Magenoperation nicht überleben werde, weil ich zu schwer bin“, sagt dazu Lars Ludwig. Er ist verzweifelt. „Ich habe schon oft gedacht, es wäre für alle besser gewesen, wenn ich die Sepsis nicht überlebt hätte.“ Er sei selbst sauer, dass er sich in diese Situation gebracht habe, aber „ich brauche Hilfe beim Abnehmen“.