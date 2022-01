Bad segeberg

Mit leerer Kasse, aber voller Selbstvertrauen startet die Volkshochschule (VHS) Bad Segeberg ins Frühjahrssemester. Die Veranstaltungen beginnen erst Mitte März; in der Hoffnung, dass bis dahin die Corona-Inzidenz wieder weit genug gesunken ist. Nicht nur in Bad Segeberg, auch in der Außenstelle Leezen soll das Bildungsleben belebt und bereichert werden.

Julia Nöhren zeigt mit dem Finger auf das klein gedruckte „Mit Programmteil der VHS Leezen“ auf der Titelseite des neuen VHS-Programmheftes. Die Mitarbeiterin der Volkshochschule soll ab sofort dafür sorgen, dass die Volkshochschule präsenter im Amt Leezen ist. Seit einigen Jahren bezahlt das Amt jedes Jahr 2800 Euro an die VHS Bad Segeberg, damit diese auch dort für Bildungsveranstaltungen sorgt.

Amt Leezen soll stärker berücksichtigt werden

„Zuletzt waren es aber nur noch zehn bis 15 Angebote“, sagte VHS-Geschäftsführer Michael Kölln bei der Vorstellung des Programms. Das soll sich nun ändern. Die bisher halbe Stelle von Julia Nöhren wurde auf 30 Stunden aufgestockt, damit sie sich auch beruflich der Gemeinde und dem Amt widmen kann, in dem sie wohnt. Sie ist dabei nach eigenen Worten dankbar für Anregungen.

Mit ihren festen Stellen waren Kölln und Nöhren in der Corona-Phase noch auf der halbwegs sicheren Seite. Für die Honorarkräfte, die die Kurse des Bildungsträgers leiten, war das nicht so. „Die bekommen nur die Stunden bezahlt, die sie gegeben haben“, erklärte VHS-Vorsitzender Manfred Quaatz. Das führte dazu, dass zwar die VHS ihre Ausgaben für Kursleiter minimieren konnte. Aber nun hätten sich manche umorientiert und fehlten der Volkshochschule in Zukunft, bedauerte Quaatz.

Trotzdem zeigten sich Quaatz und Kölln zufrieden mit dem Angebot, das sie ab Mitte März offerieren können. Vieles wie die Sprach- und Gesundheitskurse sind vertraut, aber auch manches Neue ist dabei, etwa ein Schnupperkurs für Russisch. „Manch einer weiß am Anfang nicht, ob er wohl mit den kyrillischen Buchstaben klar kommt“, erklärte stellvertretende Geschäftsführerin Karen Breyhahn. „Darum gibt es erst einmal vier Stunden für 25 Euro.“

Neu sind auch Angebote wie der amtliche Sportbootführerschein (SBF See) oder „Klimawandel vor der Haustür! Was kann ich tun?“ Kostenlos wird die Welt der Imkerei vermittelt. Naturbegegnungen werden gemeinsam mit dem Fledermauszentrum Noctalis ermöglicht.

Trotz Corona und mancher auch ermutigender Erfahrungen mit Online-Kursen ist Kölln sicher, dass der Trend wieder zu Präsenzveranstaltungen geht. „Unsere Kunden wollen den Referenten bei sich haben, zusammensitzen und auch mal zusammen einen Kaffee trinken. 90 Prozent der Kurse werden darum auch in Zukunft in Präsenz stattfinden.“ Aber auch für die verbleibenden Online-Kurse sei die VHS jetzt dank zahlreicher Active-Boards und anderer technischer Ausrüstung gut aufgestellt.

VHS Bad Segeberg erhielt 100.000 Euro an Zuschüssen

Dankbar ist Manfred Quaatz, dass Stadt, Kreis, Land und Bund mit Zuschüssen geholfen haben, die finanziellen Auswirkungen der Pandemie in Grenzen zu halten. Trotzdem habe der Verein jetzt keine Rücklagen mehr. Die Miete der Räume im Speicher Lücken konnte im vergangenen Jahr nur bezahlt werden, weil die Stadt die Hälfte der Kosten übernommen hat. Insgesamt bekam der Verein Zuschüsse in Höhe von 100.000 Euro. Für die hätten im schlimmsten Fall sonst die führenden Mitglieder des VHS-Vereinsvorstandes persönlich gerade stehen müssen.

Das Programmheft wird in allen Haushalten von Bad Segeberg und im Amt Leezen verteilt. Das vollständige Programm mit allen Einzelheiten steht unter www.vhssegeberg.de im Internet.