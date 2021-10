Von Nadine Materne

In vielen Häusern in Kreuzberg im Ahrtal sieht es nach der Katastrophe im Juli aus wie in einem Rohbau. Versorgungsleitungen – Strom, Wasser, Heizung – sind seit der Flut zerstört. Handwerker aus Leezen haben nun in einigen Gebäuden Öfen installiert, darunter Holger Breuß und Vinzenz Kieslich (linkes Bild), Lasse Grimmenstein (Mitte), Gerd Warnholz und Jannes Petersen (rechts mit einer betroffenen Bewohnerin). Quelle: Privat