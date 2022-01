Lentföhrden

Anders als die kleine Nachbargemeinde Nützen ist Lentföhrden finanziell nicht auf Rosen gebettet, wird Ende des Jahres rund 8,3 Millionen Euro Schulden angehäuft haben, auch weil dieses Jahr über Kredite kräftig investiert wird. So sollen zum Beispiel gut 3,5 Millionen Euro in den Bau eines neuen Feuerwehrwehrhauses gesteckt werden. Gekauft werden sollte zudem das Gebäude der geschlossenen ehemaligen Raiffeisenbank, doch die Eigentümerin, die VR Bank in Holstein mit Sitz in Pinneberg, lehnte das Angebot der Gemeinde ab.

500.000 Euro für Kauf des Bankgebäudes eingeplant

„Schade“ findet das Bürgermeister Joannis Stasinopoulos (CDU). „Wir hatten dafür extra 500.000 Euro in den Haushalt eingestellt.“ Das Gebäude, so die Überlegungen, hätte entsprechend dem Dorfentwicklungsplan Teil eines zeitgemäßen Gemeindezentrums im Dorfkern werden können. Dafür sei auch mit hohen Zuschüssen zu rechnen, sollte der Plan umgesetzt werden. Doch dazu kommt es nun erst einmal nicht.

Oben in dem Gebäude befindet sich noch eine vermietete Wohnung, das Erdgeschoss steht leer. Das hätte die Gemeinde mieten können. Doch das macht nach den Worten des Bürgermeisters keinen Sinn, auch weil unten alles zu sehr verbaut sei. Jetzt müsse man erst einmal abwarten, „aber wir haben im Falle der Veräußerung ein Vorkaufsrecht“.

Erster Spatenstich für Feuerwehr Lentföhrden im Herbst geplant

Als größter Posten auf der Ausgabenseite steht dieses Jahr der Feuerwachen-Neubau an, ein seit Jahren sehr umstrittenes Projekt in der Gemeinde. Vier Stellplätze plus Waschremise für Fahrzeuge sowie ein Gebäude, das für 70 Feuerwehrmänner und -frauen ausgelegt ist, sollen entstehen. Als Termin für den ersten Spatenstich hat der Bürgermeister den Herbst anvisiert. Bislang liegt allerdings nur eine vorläufige Kostenschätzung des Architekten über 3,55 Millionen Euro vor. Nun soll aber möglichst bald eine genau Kostenkalkulation mit Ausschreibung folgen, kündigt Stasinopoulos an.

SPD in Lentföhrden spricht von unseriösem Ablauf

Und hier setzt die massive SPD-Kritik an. Holger Pohlmann, Fraktionssprecher der Sozialdemokraten, spricht davon, dass durch diese vage Kostenveranschlagung, „ohne Bauzeitplan und ohne ernsthafte Prüfung des Größenbedarfs sowie von Alternativen“, auch was die Baumaterialien anbelange, Bestimmungen des Haushaltsrechts gedehnt worden seien. „Um nicht zu sagen übergangen“, so Pohlmann, der solch ein Vorgehen für unseriös hält.

Deshalb stimmten auch zwei der vier SPD-Gemeindevertreter gegen den Haushalt. Pohlmann hätte es lieber gesehen, wenn das für die Feuerwehr vorgesehene Gelände für mindestens 400.000 Euro an Gewerbetreibende verkauft, das Feuerwehrhaus am jetzigen Standort in der Dorfmitte erweitert worden wäre. Aber das hielten CDU und Wählergemeinschaft, die über die Mehrheit in der Gemeindevertretung verfügen, für nicht vernünftig durchführbar.

Lentföhrden will für 2,2 Millionen Aktien der SH Netz AG kaufen

5,5 Millionen Euro muss Lentföhrden in diesem Jahr an Krediten aufnehmen, um alle Vorhaben finanzieren zu können. Dazu gehören auch die 2,2 Millionen Euro, die die Gemeinde für den Kauf von Anteilen der Schleswig-Holstein (SH) Netz AG braucht. Die Gemeinde folgt damit dem Weg vieler anderer Kommunen, die ebenso verfahren und dort Aktien kaufen.

Darauf haben die Lentföhrdener lange gewartet. Im April soll an der Kieler Straße der im Bau befindliche Netto-Markt eröffnen. Quelle: Klaus-Ulrich Tödter

Nach Abzug der Kreditzinsen soll so jährlich ein Gewinn von rund 46.000 Euro übrig bleiben. „Wir wollten eigentlich da schon letztes Jahr investieren, waren aber zu spät, haben das nicht hinbekommen“, sagt Stasinopoulos, der sich freut, dass endlich sich nach viel Hickhack mit Netto ein Discounter im Ort ansiedeln wird. „Der Bau ist im vollen Gange, mit der Eröffnung soll es laut Investor im April klappen“, so der Bürgermeister.

Steuern werden in Lentföhrden in diesem Jahr nicht erhöht

Geld ausgegeben wird die Gemeinde 2022 unter anderem auch für ein neues Feuerwehrfahrzeug (280.000 Euro) oder für Planungskosten für bauliche Maßnahmen im Schulbereich (150.000 Euro). Trotz der angespannten Finanzlage werden die Steuern nicht erhöht.

Aus den Grundsteuern erwartet die Gemeinde dieses Jahr etwa 300.000 Euro und nicht ganz 330.000 Euro aus der Gewerbesteuer. Fast 1,4 Millionen Euro fließen aus der Einkommenssteuer in die Gemeindekasse. Mit 40.000 Euro liegt die Vergnügungssteuer rund 7000 Euro über den Einnahmen aus der Hundesteuer. Auf der Ausgabenseite belasten Amts- und Kreisumlage mit zusammen gut 1,5 Millionen Euro Lentföhrden auch sehr. Und auch die Ausgaben für den Betrieb von Kindergarten (316.000 Euro) sowie Krippe (252.000 Euro) sind beachtlich.