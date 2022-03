Bad Segeberg

In ein paar Jahren wird die ehrwürdige Dahlmannschule in Bad Segeberg wohl zum Apfelproduzenten. Denn auf einem Feld neben dem Schmetterlingsgarten des Nabu startete nun das Projekt Streuobstwiese mit 50 neuen Apfelbäumen.

Die Schüler des 11. Jahrgangs und der Klasse 9d griffen am Freitag zu Spaten und Pfahlramme, um zunächst etwa 50 Apfelbäume dort zu pflanzen. Bio-Lehrer Daniel Bewernick-Green hatte das Vorhaben mit einem Kollegen angeschoben: „Gerade die Corona-Zeit hat uns gezeigt, dass außerschulische Projekte sehr wichtig sind. Es hat so viel Positives, hier an der frischen Luft Dinge zu begreifen, Versuche und Untersuchungen zu machen“, erklärt Bewernick-Green.

Dahlmannschüler pflanzen Apfelsorten am Segeberger See

Ein Grundstück für das Projekt wurde schnell gefunden. 5000 Quadratmeter im Eigentum der Stadt, zwischen der Lübecker Landstraße und dem Großen Segeberger See gelegen, stellte Bad Segeberg zur Verfügung. Auch eine daneben gelegene Binsenfläche in Privatbesitz konnte gepachtet werden. Auch hier zeigte sich die Stadt großzügig und übernahm die Kosten.

Bei der Frage, welche Bäume dort gepflanzt werden sollten, halfen persönliche Kontakte zu Oleg Ceban aus Sörup. „Ich bin nur eine kleine Baumschule“, wehrte der die Komplimente der Biologielehrer ab. Tatsächlich hat Ceban 20 Jahre bei der Baumschule Hammerschmidt gearbeitet – diese besitzt die größte Sammlung alter Obstbaumarten im Norden. Inzwischen ist Ceban selbstständig und veredelt Obstbäume mit Edelreisern aus der Hammerschmidtschen Sammlung.

Mehr als 50 Apfelbäume pflanzten die Schüler der Dahlmannschule auf einem von der Stadt gepachteten Grundstück zwischen Kalkberg und Großem See. Baumschulleiter Oleg Ceban aus Sörup (li.) und Biologielehrer Daniel Bewernick-Green haben die richtigen alten Baumsorten ausgewählt. Quelle: Klaus J. Harm

Mehrere alte Holsteiner Sorgen hatte Ceban nach Bad Segeberg mitgebracht für die Pflanzaktion. „Der Boden ist hier ideal“, erklärte er. 60 Bodenpunkte hatte er im Vorfeld ermittelt. „Unten kommen Sorten hin, die Wind und Feuchte vertragen können, oben im Windschatten des Schmetterlingsgartens Arten, die eher Schatten und Windstille mögen.“

Erste Äpfel von der Streuobstwiese schon in diesem Jahr

Wie viele verschiedene Apfelbäume er genau dabei hatte, konnte Ceban gar nicht sagen: „Ich hab drei Lageräpfel dabei, den alten Höxmarker, natürlich Cox und den Rheinländer Winterapfel. Nicht zu vergessen die rote Reneclode und die sogenannten „Freiwilliges Soziales Jahr Äpfel.“ Zur Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres war eine Apfelsorte gezüchtet worden, die von den Baumschulen mit einer Spende von 10 Euro pro Baum an die Verbraucher weitergegeben werden soll.

Alle Bäume, die die Dahlmannschüler unter seiner fachkundigen Aufsicht gepflanzt haben, sind sogenannte Halbstämme, das heißt, die ersten fruchttragenden Zweige beginnen in Brusthöhe. Darunter bleibt die ehemalige Wiese, auf der bislang Robustrinder grasten.

„Einmal im Jahr im Frühherbst werden wir das Gras mähen“, erzählte Daniel Bewernick-Green. Einige der Bäume werden wohl schon in diesem Jahr Früchte tragen, die meisten aber erst in zwei oder drei Jahren. Am längsten braucht der Gravensteiner, bei dem man erst im sechsten oder siebten Jahr mit einer Ernte rechnet.

Neuer Lernort zwischen Apfelbäumen für Dahlmannschule

Den meisten unbekannt sei auch, dass es weibliche und männliche Apfelbäume gebe, es komme daher auf die richtige Mischung an, so der Lehrer. Für die Befruchtung werden auch einige Bienenvölker sorgen, die neben dem Grundstück im Nabu-Schmetterlingsgarten aufgestellt werden sollen. Auch Sitzbänke für Menschen und Steinhaufen für allerhand wärmeliebendes Kleingetier sollen hier entstehen.

Zudem werden die Schulklassen auch im „Graben am Gallteich“, der durch das Gelände läuft, Untersuchungen zum Leben an Fließgewässern machen können und somit den theoretischen Biologieunterricht mit praktischen Erfahrungen ergänzen können. Diese Details interessierten Andreas Dose, Maike Lembke, Chiara Danewitch, Maximilian Lohmann und Conner von Ahnen aus der Q1 der Dahlmannschule wenig an diesem Tag: Voller Begeisterung griffen sie zu Spaten und Ramme, um dort an ihrem neuen Lernort Apfelbäume zu pflanzen.

Freuen wird sich zukünftig auch Sandra Ellenberger, die die Mensa in der Dahlmannschule betreibt. Sie wird die Erste sein, die Äpfel Eigenprodukt der Schule an die anderen Schüler weitergeben wird.