Lesung am Büchertag - Ukrainische Kinder hören in Bad Bramstedt Geschichten in ihrer Muttersprache

Das Grauen eines Krieges war eines der Themen in der Tandem-Lesung anlässlich des ersten Bad Bramstedter Büchertages. Viele Frauen und Kinder aus der Ukraine waren ins Schloss gekommen, wo es Lieder, Gedichte und Geschichten – auch lustige – in ihrer Muttersprache und auf Deutsch zu hören gab.