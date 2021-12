Henstedt-Ulzburg

Wer auf seinen geliebten Flohmarktbummel nicht verzichten wollte, hatte dazu bis Sonntag in einer abgetrennten Halle des Corona-Testzentrums am Kirchweg Gelegenheit. Mit einem Advents- und Weihnachtsmarkt endete nun die Hallenflohmarkt-Aktion des Vereins Pointer-Freunde. Das Unternehmen First and Safe von Christian Leder, der das Testzentrum betreibt, brauche die Halle, in der seit gut zwei Monaten jeden Sonnabend gestöbert werden durfte, berichtet Britta Freitag, Gründungsmitglied der Pointer-Freunde.

In Nahe kann weiter gestöbert werden

Im kleinen Laden des Vereins in Nahe an der Segeberger Straße kann allerdings bis Weihnachten noch weiter nach gebrauchten Geschenken geguckt werden. „Wir haben tolle Weihnachtsgeschenke“, verspricht Freitag. Auch die Kreativ-Gruppe des Vereins hat in den vergangenen Monaten Gas gegeben und Handarbeiten hergestellt sowie Kekse – auch für Hunde – gebacken. Alles wird in „Sophies kleinem Laden“ in Nahe angeboten. Geöffnet ist das Second-Hand-Geschäft montags bis freitags von 13 bis 18 Uhr und sonnabends von 10 bis 13 Uhr sowie Heiligabend von 10 bis 13 Uhr.

Verein unterstützt über 30 Projekte und Personen

Der Flohmarkt der Pointer-Freunde lebt von Spenden. „Sachspenden für unseren Markt erhalten wir reichlich“, sagen Britta Freitag und Monika Dittmann, beide im Vorstand tätig. Alle Sachen werden durchgesehen und dann in den Laden gestellt. Die Kunden bezahlen, was es ihnen wert ist. Mit dem eingenommenen Geld und auch andere finanzielle Spenden unterstützt der Verein unter anderem 32 Institutionen und Privatleute, die sich mit Tieren beschäftigen. So wurde vor kurzem ein Projekt in Hamburg geholfen, dass sich um Obdachlose mit Hunden kümmert.

Im Gebiet der Flutkatastrophe hilft der Verein mit Sitz in Nahe vielen Tierbesitzern und Kleintierstationen. „Wir fahren demnächst 30 Rundballen Heu dort zu einem Pferdehof“, sagt Britta Freitag. Auch dies sei nur möglich, weil das Futter gespendet werde. Jedes Projekt werde vorher genau angesehen. Auch drei Projekte im Ausland erhalten Hilfe. Kontaktpersonen vor Ort garantieren, dass die Unterstützung auch an den richtigen Stellen ankommt.