Wenn schon Kinder sich antisemitisch oder rassistisch äußern, reden sie nach, was sie bei Erwachsenen aufgeschnappt haben. Die Schule im Kinderheim Ochsenweg in Bad Bramstedt will gegensteuern und beteiligte sich an der KN-Aktion #LichtZeigen. Nun klebt auch dort der Chanukka-Leuchter im Fenster.