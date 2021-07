Bad Bramstedt

Jetzt geht es wieder los: Die Kleine Bühne ist wieder da und freut sich auf die erste Veranstaltung seit Februar 2020 in Zusammenarbeit mit der Veranstaltungsreihe Airprobt. Mit ihrem Programm „Ernsthaft locker bleiben“ tritt die Musikgruppe Liederjan aus Kellinghusen am Freitag, 30. Juli, ab 19 Uhr auf der Schlosswiese in Bad Bramstedt auf.

Spottdrosseln nehmen sich selbst auf die Schippe

Im „Corona-Jahr“ 2020 hatten Liederjan ihren 45. Geburtstag, ein Jubiläum, das in diesem Jahr so richtig gefeiert werden soll – nämlich endlich wieder mit Auftritten. Jörg Emrich, Hanne Balzer und Philip Omlor präsentieren ihren Gästen eine Mischung aus neuen, alten und eigenen Liedern und jeder Menge Humor. Die „Sing- und Spottdrosseln“, wie sie sich selbst nennen, nehmen Alltagserscheinungen, die großen Fragen der Menschheit und sich selbst auf die Schippe, mit ihrer hauseigenen Kombination aus Chanson, Folk, Kabarett und gehobenem Blödsinn. Für diese besondere Mischung bekamen sie schon vor Jahren den Deutschen Kleinkunstpreis.

„Die zahllosen Instrumente sind geputzt und zum Teil frisch gestrichen (einige ganz), die Stimmen durch geheime hochprozentige Tinkturen geschmiert“, damit wollen Liederjan wieder frisch in die Saison starten. Der Eintritt ist frei, die Kleine Bühne freut sich aber über Spenden.