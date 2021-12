Bad Segeberg

Erst vor wenigen Wochen hat der Lions Club Segeberg seine alljährliche Herbsttombola beendet – trotz deutlich erschwerter Rahmenbedingungen erneut mit einem beachtlichen Erfolg: Durch den Verkauf von rund 14000 Losen konnten nach Angaben von Sprecher Jens Kretschmer am Ende rund 24000 Euro eingenommen werden. Und dass, obwohl das Stadtfest, auf dem traditionell die größten Beträge eingesammelt werden können, 2021 zum zweiten Mal in Folge ausgefallen ist.

„Ein sehr wichtiges Ergebnis für unseren Club; stellen doch allein die Einnahmen aus der Tombola bis zu 75 Prozent der jährlich verfügbaren Finanzmittel dar, mit dem wir Projekte und Einrichtungen in der Region unterstützen“, wie Lions-Präsident Dieter Pulvermann betont.

Lions Distrikt Nord zählt 110 Clubs

Ein Erfolg, der auch Annette Brand, die als amtierende Distrikt-Governorin die aktuell 110 Lions-Clubs und die rund 3500 Lions-Mitglieder des Lions Distrikts Nord leitet, bei einem Besuch des Lions Clubs Segeberg beeindruckte. Und so nutzte sie die Gelegenheit, den „Vater“ der Lions-Tombola, Klaus Schierbeck, für seine Verdienste mit dem „Distrikt-Governor Appreciation Award“ besonders zu ehren.

Bereits vor rund 40 Jahren, Anfang der 1980-er Jahre, hatte der heute 90-Jährige die „Lions-Tombola-Geschichte“ gestartet: Vor seinem Geschäft für Bekleidung, Konfektion und Stoffe im Stadtzentrum errichtete der Kaufmann an den Tagen des Stadtfestes einen Stand mit zuvor selbst erworbenen Gewinnen – und verkaufte die ersten Lose. Die Erlöse gingen über den Lions Club Segeberg, dem Schierbeck bereits seit annähernd einem halben Jahrhundert die Treue hält, an bedürftige Projekte und Einrichtungen.

Drehorgel gehört zum festen Programm

Die Tombola entwickelte Klaus Schierbeck gemeinsam mit seiner Ehefrau Gisela, seinen Mitarbeitenden und seinen Lions-Freunden beständig weiter. „Sehr früh kam auch eine Begleitung durch die längst stadtbekannte Drehorgel dazu, an der damals wie heute sein Lions-Freund Eckart Reimpell steht“, wie Lions-Sprecher Kretschmer schildert.

„Der Los-Verkauf steigerte sich von Jahr zu Jahr, so dass ich anfangen musste, bei anderen Geschäftsleuten wegen weiterer Gewinnspenden anzufragen“, erinnert sich Klaus Schierbeck zurück. Damit wurde die Grundlage für bleibende Kontakte gelegt, auf die die hiesigen Lions noch heute bei der Einwerbung sehr attraktiver Preise zählen können. „Seit einigen Jahren ist unser Hauptpreis ein gespendeter, fabrikneuer Pkw“, stellt Schierbeck nicht ohne Stolz fest. In diesem Jahr gab es bei der Tombola mehr als 4000 Preise zu gewinnen.

Tombola hat feste Organisationsstruktur

Wegen des mit der Zeit immer größer werdenden Aufwandes war auch eine wachsende Unterstützung durch Mitglieder des Lions Clubs Segeberg erforderlich – die Gesamtorganisation der Tombola übergab der „Große Marktmeister“ aber erst 2003 an seine Lions. „Heute hat unsere Tombola eine feste Organisationsstruktur mit unterschiedlichen Verantwortlichen, einen eigenen Verkaufswagen und einen Absatz von rund 15000 Losen mit Einnahmen von 25000 bis 30000 Euro“, erläutert Lions-Präsident Dieter Pulvermann.

Die Distrikt-Governorin machte in ihrer Laudatio aber auch die zahlreichen anderen Verdienste von Klaus Schierbeck für die internationale Lions-Organisation deutlich: In seinen fast 50 Jahren im Lions Club Segeberg war Schierbeck in den Jahren 1974/75, 1981/83 und dann wieder von 1988 bis 1994 für die Activities des Club zuständig, hat 1975 bis 1977 als Clubmaster die Lions-Veranstaltungen organisiert und war zweimal der Club-Präsident (1977/78 und 1994/95). Zudem führte er in den Jahren 1997 bis 1999 die den Club Segeberg umgebene Zone des Lions-Distrikts Nord.

Der Lions Club Segeberg ist der ältere der beiden lokalen Clubs. Gegründet wurde er 1961, konnte in diesem Jahr also bereits sein 60-Jähriges Bestehen feiern. Der Lions Club Bad Segeberg-Siegesburg, dessen beliebte Adventskalender-Aktion für den guten Zweck gerade wieder läuft, kam erst 1985 dazu.