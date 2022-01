Kaltenkirchen

„Das ist eine ganz tolle Truppe, wild und lebendig“, sagt Holger Lindner, Geschäftsführer des Kaltenkirchener Vereins Regenbogen, der junge Menschen in fast allen Bereichen unterstützt. Seit neun Jahren gibt es im Vereinshaus auch eine Hausaufgabengruppe für Grundschüler, die nun eine großzügige Förderung durch den Lions Club Kaltenkirchen erhalten hat.

Die Gruppenstärke liegt bei 20. „Es sind zu 85 Prozent Kinder mit Migrationshintergrund, deren Eltern schlecht bis gar nicht Deutsch sprechen“, erklärt Lindner weiter: Es handelt sich um Kinder, die im Hort nicht ausreichend Aufmerksamkeit bekommen können, die eine individuellere Unterstützung benötigen. Und die bekommen sie im Regenbogen – drei Mal wöchentlich für jeweils zwei Stunden.

Lions spendeten auch für das „Café Vielfalt“

Der Lions Club Kaltenkirchen hat diese Gruppe jetzt mit einer Spende in Höhe von 2000 Euro unterstützt. Jeweils 1000 Euro kommen von der Kanzlei Gründer-Eggers-Kurczinski aus Bad Bramstedt und Kaltenkirchen sowie von Rechtsanwalt Torsten Lemke. „Wir haben im vergangenen Jahr unseren Clubabend hier im Regenbogen verbracht und uns über die Arbeit informiert.

Die beiden Kanzleien waren auch dabei. Den Lions war klar: Hier wollen wir finanzielle Unterstützung leisten“, sagt Lions-Präsident Hans-Jürgen Kütbach. Bereits im November 2020 hatten die Lions den Verein 3000 Euro zukommen lassen für die Ausstattung des „Café Vielfalt“.

Grundfinanzierung reicht nicht aus

Die Hausaufgabengruppe wird vom Kreisjugendamt mit 20.000 Euro jährlich grundfinanziert. „Das reicht aber nicht. Die Betreuung refinanziert der Verein“, sagt Lindner. Denn für die Gruppe werden drei bis vier junge Menschen (14 bis 18 Jahre) als Hausaufgabenbetreuer benötigt und ein bis zwei pädagogische Kräfte. „Die jungen Helfer kommen aus Maßnahmen in unserem Haus oder sind Schüler mit einem Mini-Job bei uns“ erklärt Lindner.

Die Grundschüler machen erst unter Aufsicht ihre Hausaufgaben, bekommen dann einen Snack und dürfen danach spielen. „Die bringen auch gerne mal ihre Freunde mit, weil es ihnen bei uns so gut gefällt“, sagt Lindner. Im Januar pausiert die Gruppe und startet ab Februar wieder. „In der Pandemie ist die Herausforderung besonders groß. Aber die Gruppe war immer offen, dann aber aufgeteilt.“

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch die Arbeit im „Café Vielfalt“ stagniert derzeit wegen Corona „Dabei haben wir so viele Ideen und wollen unser Angebot auch noch erweitern“, sagt der Regenbogen-Chef. Er könne sich zum Beispiel vorstellen, das Café in die Dörfer zu bringen. „Alles rein in einen Bus und los geht’s.“ Denn nicht alle Menschen, die auf dem Land wohnen, können oder wollen in die nächste Stadt fahren, um niedrigschwellige soziale Angebote wahrzunehmen. Lindner: „Dann kommen wir eben dorthin.“