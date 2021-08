Ganz so schlimm, wie es zunächst aussah, war der Schaden an der Landesstraße 79 zwischen Oersdorf und Struvenhütten nicht. Das große Loch, dass dort seit dem Starkregen am 25. Juli in der Fahrbahn klafft, soll bis kommenden Mittwoch repariert sein. Die Vollsperrung wird dann aufgehoben.