Mit der vielleicht romantischen Vorstellung des Asphaltcowboys, der als einsamer Trucker auf den Straßen der Welt unterwegs ist, hat die Realität als Lkw-Fahrer wenig zu tun. Zeitdruck, Vorschriften, kaum Kontakte – der Job ist hart. „Man muss schon sehr mit sich im Reinen sein“, sagt Daniel Christ. Zusammen mit Swantje Boyens leitet Christ die Geschicke der Spedition Boyens in Weddelbrook. Und jongliert mit Aufträgen und angestellten Fahrern, denn gerade das Zweite ist knapp. Nicht erst seit gestern fehlen den Logistikunternehmen Mitarbeiter. „Wir könnten sofort fünf weitere Fahrer brauchen“, schätzt Christ.

Boyens fährt Waren durch ganz Deutschland

Das Logistikunternehmen Boyens wurde 1959 von Swantje Boyens Großvater gegründet. Derzeit beschäftigt Boyens in Weddelbrook 40 Fahrer und verfügt über 36 Lkw. Der Fuhrpark sei bereits reduziert worden, denn „wir finden einfach keine Fahrer“. Vor allem die Suche nach deutschen Lkw-Fahrern hat das Logistikunternehmen so gut wie aufgegeben. Alleine die letzten acht neuen Mitarbeiter kommen laut Daniel Christ nicht aus Deutschland, sondern aus Polen. Boyens fährt alle möglichen Waren wie Lebensmittel, Blumen, Pharmaartikel und vieles weitere mehr. Und das nicht nur im Nahbereich, sondern vor allem deutschlandweit.

Gerade für den Fernverkehr Mitarbeitende zu finden, sei fast ein Ding der Unmöglichkeit, geben Christ und Boyens zu. Das Leben überwiegend auf der Autobahn und auf Rastplätzen müsse man wollen. An ein geregeltes Familienleben und die Pflege von Freundschaften und Hobbys sei nicht zu denken. „Fahrer im Fernverkehr sind schon ein spezieller Typ Mensch“, sagt Christ. Dazu komme der Termindruck, unter dem die Logistiker stehen. Schaffen sie einen Lieferzeitpunkt nicht, werde es auf der gesamten Tour knapp.

Viele Lkw und wenig Parkflächen auf deutschen Straßen

Besonders achtgeben müssen die Trucker, um ihre vorgeschriebenen Pausenzeit einzuhalten. Nach neun Stunden mit kurzen Unterbrechungen hinter dem Steuer sind elf Stunden Pause Pflicht. Wenn nur fünf Minuten der fahrfreien Zeit eingespart werden, kann es Ärger mit den Behörden geben. Die Situation verschärft sich, da entlang der Autobahn zwar immer mehr Lkw unterwegs sind, aber nicht hinreichend Parkflächen vorhanden sind. Das beschreiben Daniel Christ und Swantje Boyens. Die Corona-Pandemie habe die Situation erneut verschärft, weil noch mehr Waren per Lastwagen durch Deutschland gefahren werden als zuvor.

Große Konkurrenz aus Osteuropa

Die größte Konkurrenz für deutsche Fuhrunternehmen kommt aus Osteuropa. Im Jahr 2019, erklärt Daniel Christ, seien auf den mautpflichtigen Strecken bereits 40 Prozent Lkw aus dem Ausland registriert worden. Das Problem der deutschen Unternehmen sind die in Polen oder Rumänien deutlich geringeren Lohnkosten. Mit ihren Preisen für den Warentransport könnten sie so immer günstiger sein als ansässige Firmen.

Boyens setzt auf ein attraktives Arbeitsumfeld

Einen Weg aus dem Schlamassel findet das Weddelbrooker Unternehmen Boyens nur schwer. Christ und Boyens versuchen, ein attraktives Arbeitsumfeld zu schaffen, um Fahrer zu halten und zu gewinnen. Einen großen finanziellen Spielraum haben sie nach eigenen Angaben nicht. „Wir zahlen aber nach Tarif“, betonen die beiden Geschäftsführer. Brutto verdiene ein Fahrer ab 2500 Euro. Dazu kommen Spesen von zwischen 14 und 28 Euro am Tag. Je nach Alter und Betriebszugehörigkeit gibt es 24 bis 30 Tage Urlaub im Jahr. Die Fahrzeuge seien modern und jeder Boyens-Fahrer habe „seinen Lkw“.

Nur eine qualifizierte Zuwanderung sei eine Lösung, meinen Daniel Christ und Swantje Boyens. Aber: Sie hatten 2017 versucht, sieben Azubis aus verschiedenen Ländern auf den Job als Berufskraftfahrer vorzubereiten – mit mäßigem Erfolg. „Davon ist keiner mehr da.“ Gute Leute, da sind sie sich einig, seien schwer zu bekommen. Früher sei das noch anders gewesen. „Da haben die jungen Männer bei der Bundeswehr den Lkw-Führerschein gemacht und konnten nach dem Wehrdienst losfahren“, erinnert Christ sich. Diese Zeiten seien vorbei. Jetzt müsse man selbst bis zu 6000 Euro für die Fahrerlaubnis hinblättern. Plus Zusatzkosten für weitere Genehmigungen.

Volker und Britta Mohr aus Kaltenkirchen feiern mit ihrem Fuhrunternehmen im kommenden Jahr 30-jähriges Bestehen. Sie haben elf Fahrer angestellt. Quelle: Nicole Scholmann

Etwas entspannter sehen Volker Mohr und seine Frau Britta die Situation. Sie haben in Kaltenkirchen ein Fuhrunternehmen und fahren in der Region vor allem Baustellen an. Im Laufe der Jahre – in 2022 wird das 30-jährige Bestehen gefeiert – ist das Unternehmen Mohr stetig gewachsen. Jetzt sind elf Fahrer im Auftrag von Mohr auf den Straßen unterwegs. Das Unternehmen hat zwölf Lkw.

Firma Mohr Kaltenkirchen stellt Pkw zur Verfügung

„Wir zahlen mehr als Tarif“, sagt Volker Mohr. Man könne nur gute Leute finden, wenn man gutes Geld zahle. Er sucht gerade keine weiteren Trucker, an eine Betriebsvergrößerung denken Volker Mohr und seine Frau nicht. Anders als bei Boyens seien seine Leute abends immer wieder zu Hause. Dafür wird früh angefangen. Schon ab 4 Uhr morgens sind seine Fahrer auf der Straße. Als besonderes Schmankerl stellt Mohr seinen Fahrern zwei Pkw zur Verfügung, die sie zur Heimfahrt nutzen können. In Kürze komme zwei E-Autos hinzu. Seine Zugmaschinen seien modern, „das zieht“, ist Volker Mohr sich sicher. Auch bei ihm hat jeder Mitarbeiter sein festes Fahrzeug. Das steigere die Attraktivität als Arbeitgeber.