An der Dahlmannschule und an der Gemeinschaftsschule am Seminarweg kann vorsichtig aufgeatmet werden – und bald wohl auch tief durchgeatmet. Die Stadt Bad Segeberg will richtig viel Geld in die Hand nehmen, um zwei neuere Gebäudeteile mit zentralen Lüftungsanlagen auszustatten: den Anbau am Seminarweg und den Zwischentrakt zum benachbarten Gymnasium.

Der Hauptausschuss hat während seiner jüngsten Sitzung im Bürgersaal des Rathauses einstimmig grünes Licht gegeben, insgesamt rund 600.000 Euro in die Ausstattung zu investieren. Damit dürfte es auch am 7. Dezember in der Stadtvertretung keine Überraschungen mehr geben. Der größere Posten, 400.000 Euro, fließt dabei in den Zwischentrakt mit 14 Klassen, den beide Schulen gemeinsam nutzen können.

Geringe Chance auf Fördermittel

In diesem Fall besteht nach den Worten von Bad Segebergs Bauamtsleiterin Antje Langethal zumindest noch eine kleine Chance auf Fördermittel des Landes Schleswig-Holstein aus dem „Impuls II“-Programm. „Da es aber an sehr vielen Schulen des Landes Bedarf gibt, dürfte dieser Topf heiß umkämpft sein.“

Die baulichen Probleme der verhältnismäßig jungen Komplexe – der Anbau an die Gemeinschaftsschule ist erst 2017 eingeweiht worden – sind lange bekannt, haben in der Pandemie aber noch deutlich an Dramatik zugenommen. „In beiden ist die Lüftung über ausreichende Fensteröffnung nicht möglich“, heißt es leicht verklausuliert aus dem Rathaus. Im Anbau mit seinen fünf Klassenräume seien die Flügel, die wirklich geöffnet werden können, sehr klein. Die Durchsicht der Unterlagen habe ergeben, dass im frühen Baustadium bereits eine zentrale Lüftungsanlage angedacht gewesen, dann jedoch nicht weiterverfolgt worden sei.

Problem ist der Lärm von der B206

Im Zwischentrakt könne man die Fenster zwar weit genug öffnen, allerdings sei dann aufgrund des Lärms von der nahegelegenen B206 kein ungestörter Unterricht mehr möglich. Diese unhaltbare Situation sei bereits durch den Personalrat der Gemeinschaftsschule in einem Vor-Ort-Termin erläutert und bemängelt worden.

Dringender Handlungsbedarf sei nun gegeben, da der Hauptübertragungsweg von Corona die Aufnahme von Flüssigkeitspartikeln sei, die beim Atmen, Husten, Sprechen und Niesen entstehen. „Intensives, fachgerechtes Lüften bewirkt eine wirksame Abfuhr und Verringerung der Konzentration ausgeschiedener Viren und senkt damit das Infektionsrisiko in Räumen, die von mehreren Personen genutzt werden.“

Luft wird gereinigt, aber nicht erneuert

Neun der 14 Klassenzimmer des Zwischentraktes seien bereits im Dezember vorigen Jahres mit Luftreinigern ausgestattet worden. Ausgewählt worden seien dafür die am nächsten zur Straße gelegenen Räume. Das Problem: Luftreiniger reduzierten zwar die Virenbelastung im Raum und dienten damit als ergänzende Maßnahme, Frischluft werde jedoch keine zugeführt. Geplant ist laut Stadt nun, in beiden Gebäudeteilen eine zentrale Lüftungsanlage vorzusehen.

Die Überlegung, in jedem Raum ein einzelnes Gerät aufzustellen, sei verworfen worden. Die Zu- und Abluftöffnungen inklusive einer Wärmerückgewinnung wären schlicht zu groß. Zudem wären die jährlichen Energie- und Wartungskosten für 19 dezentrale Lüftungsanlagen im Gegensatz zu zwei zentralen deutlich höher. Darüber hinaus müsse jeweils der Denkmalschutz beteiligt werden. Eine Beschränkung auf eine zentrale Zu- und Abluftöffnung werde als vertretbar angesehen, eine Vielzahl von Öffnungen im Gebäudekörper hingegen nur schwer zu begründen sein.

Dezentrale Lüftung käme deutlich teurer

Und teurer würde das Ganze auch noch: Ein Planer hat eine Gesamtsumme von 730.000 Euro ermittelt. Sobald die Haushaltsmittel mit dem Nachtrag 2022 genehmigt seien, so das zuständige Amt, könne aktiv mit der Planung begonnen werden.

Erst 2017 war der Anbau der Gemeinschaftsschule am Seminarweg offiziell eingeweiht worden – leider mit Fenstern, die nur zu einem winzigen Teil geöffnet werden können. Und ohne die zunächst geplante Lüftungsanlage. Quelle: Archiv

Zufriedene Gesichter machten die beiden Schulleiter Timm Emser (Dahlmannschule) und Dr. Thilo Philipp (Seminarweg), die die Sitzung des Ausschusses im Bürgersaal verfolgten, noch aus einem weiteren Grund: Die Stadt – auch diese Entscheidung fiel einmütig – wird für insgesamt 45.000 Euro elf weitere Luftreinigungsgeräte anschaffen. Eine Anfrage der Stadt hatte diese Anzahl ergeben. Die bisherigen Erfahrungen damit seien positiv, meldeten die Schulen zudem zurück.

Ausgabe ist gegenfinanziert

Weil es sich bei dieser Investition um eine so genannte außerplanmäßige Ausgabe handelt, das Geld also nicht im Haushalt bereitsteht, muss es eine Deckung geben. Die ist laut Verwaltung über den Posten „Verkauf von Grünflächen“ gegeben. Das letzte Wort hat aber auch hier die Stadtvertretung.

Für den Schulverband Segeberg, Träger der drei Grundschulen und der Schule am Burgfeld, wurden laut Bürgermeister Köppen 27 Stück angeschafft. Förderungen von Land oder Kreis seien in allen Fällen nicht zu erwarten.

Stadt verärgert über Bildungsministerium

Nachhaltig vergrätzt sind sowohl die Kommunalpolitiker als auch Bürgermeister Toni Köppen in diesem Zusammenhang über das Land Schleswig-Holstein. Die Kieler Regierung fordert von der Stadt Bad Segeberg nämlich rund 33.500 Euro an Fördermitteln für Luftfilter zurück, die die Verwaltung bereits für den Zwischentrakt angeschafft hatte. Im Rathaus ist man nach wie vor überzeugt davon, sämtliche Kriterien erfüllt zu haben. „Die ausgestatteten Klassenräume wurden für den Unterricht dringend benötigt“, heißt es in der Vorlage, das Vorgehen des Bildungsministeriums sei „völlig unverständlich“.

Deutliche Worte fand SPD-Fraktionsvorsitzender Dirk Wehrmann: „Die Situation spottet jeder Beschreibung. Das Land lässt die Schulträger in dieser Krise im Regen stehen.“ Dieses Verhalten mache ihn „wirklich sauer“. Dazu passt, was Bürgermeister Köppen ergänzte: Auf sein vor Längerem bereits an Ministerin Karin Prien geschicktes Schreiben habe er bislang noch keinerlei Reaktion erhalten.