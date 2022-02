Nachdem das Grundstück am Lohstücker Weg an einen Investor aus Berlin verkauft wurde, soll mit dem Bau des Ärztehauses in Bad Bramstedt einschließlich Medizinischem Versorgungszentrum ganz schnell gehen. Bürgermeisterin Verena Jeske hofft auf einen Baubeginn noch in diesem Jahr und versprüht Zuversicht in Sachen Belegung.