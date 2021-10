Bad Segeberg

Manchmal werden gut gemeinte Ideen von der Wirklichkeit eingeholt. Nur noch zweimal im Jahr – so wollte es die Kommunalpolitik auf Initiative der Grünen – sollten öffentliche Rasenflächen, wie etwa Grünstreifen an den Straßen oder Verkehrsinseln, vom städtischen Bauhof gemäht werden. Doch statt Blütenpracht und Insektenvielfalt in so genannten „Minibiotopen“ gab es vor allem eines: mächtig Ärger.

Die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Außendienst und das zuständige Amt im Rathaus berichten nach inzwischen mehrmonatigen Erfahrungen mit der Regelung jedenfalls von viel Kritik und noch mehr Problemen. Sogar Kommunalpolitiker hätten sich über die Folgen der eigenen Entscheidung beschwert, schilderte Bad Segebergs Bauamtsleiterin am Mittwochabend vor dem Bau- und Umweltausschuss.

Stadtbild in Bad Segeberg „ungepflegt“

Konsequenz der ökologisch gewollten Vernachlässigung seien vielerorts „ein ungepflegtes Stadtbild“ und entsprechend viele Beschwerden aus der Einwohnerschaft. Das wiederum bedeute einen erhöhten zeitlichen und personellen Aufwand für die Verwaltung, die sich die Situation jedes Mal vor Ort anschauen und gegebenenfalls schnell reagieren müsse.

In der jüngeren Vergangenheit habe man immer wieder Einzelaufträge an den Bauhof vergeben, was auch für die Beschäftigten dort erheblichen Mehraufwand bedeute, heißt es in einer Vorlage aus dem Rathaus. Auf die Motivation der Bauhof-Crew habe das Ganze inzwischen ebenfalls Auswirkungen: Sie seien vor Ort ständiger Kritik, teilweise sogar Beschimpfungen ausgesetzt.

Hohes Gras gefährdet den Verkehr

Hinzu kämen Verkehrsgefährdungen durch das Zuwachsen von Sichtdreiecken und Inseln sowie vermehrt unerwünschter Bewuchs wie etwa durch das giftige Jakobskreuzkraut. Und auch die Tierwelt profitiere kaum: „Es gibt keinen großen Nutzen für Insekten, da die Flächen nicht blühen.“ Das für sie nutzlose Gras wachse stattdessen in regenstarken Jahreszeiten schnell und hoch und kippe dann auf die Verkehrswege.

Im Gegensatz zu den früheren „routinemäßigen Pflegedurchgängen“ komme es daher inzwischen zu einer Vielzahl von Einzelfahrten. „Die Maschinen müssen extra für Einzelmäharbeiten verladen werden, Kolonnen brechen begonnene Tätigkeiten ab und fangen an anderer Stelle neu an“, berichtet das Bauamt. Und anstatt das Schnittgut mit dem Lkw maschinell verladen zu können, werde es wegen der geringen Menge mit den kleinen Pritschenwagen abtransportiert. Entsprechend hoch seien die Kosten.

Bauhof konnte nicht wirtschaftlich arbeiten

Die ständigen Eilaufträge führten außerdem dazu, dass der Bauhofleiter nicht wirtschaftlich arbeiten könne. „Häufig ist dann ein Mitarbeiter zu viel oder einer zu wenig an diesen Flächen tätig, weil kurzfristig umgeplant werden muss.“

Um eine naturnähere und insektenfreundliche Gestaltung der Flächen zu erreichen, gebe es aber Alternativen: Bereits in den vergangenen Jahren seien beispielsweise erste Blühwiesen eingerichtet und damit, wie beispielsweise am Landratspark, sehr positive Erfahrungen gesammelt worden, wie Antje Langethal betont. Zudem seien bereits Verkehrsinseln mit extensiven Blütenbepflanzungen ausgestattet worden, „die ebenfalls ästhetisch, ökologisch und arbeitswirtschaftlich funktionieren.“ Diese Maßnahmen sollten fortgeführt und auf weitere Flächen ausgedehnt werden, meint die Verwaltung.

Ausschuss folgt der Stadtverwaltung

Im Ausschuss stieß die Stadtverwaltung damit auf offenen Ohren. Das Gremium empfahl der Stadtvertretung einstimmig, die finanziellen Mittel für weitere Blühwiesen jeweils im Haushalt bereitzustellen. Wie künftig mit den Rasenflächen verfahren wird, wollen die Kommunalpolitiker in die Verantwortung der städtischen Gärtnermeisterin legen. Die könne am besten beurteilen, was zu tun sei.

Zur Unterstützung der Verwaltung brachte der Ausschuss ebenfalls einmütig die Einrichtung eines „Grünkatasters“ auf den Weg. In den kommenden Monaten sollen dort alle städtischen Flächen aufgenommen und „Pflegekategorien“ zugewiesen werden. Ausschussvorsitzender Wolfgang Tödt (BBS) verspricht sich davon mehr Übersichtlichkeit und Transparenz: „Die Stadt hat auch eine Vorbildfunktion.“ Man könne die Bürger nicht für Nachlässigkeiten maßregeln, wenn eigene Aufgaben nicht erfüllt würden.

Fehler bei Beleuchtung nicht wiederholen

„Bei der Straßenbeleuchtung würden wir uns so ein Kataster jetzt wünschen“, meint Tödt. Dort habe man sich in der Vergangenheit darauf verlassen, dass die Wartungsfirmen Bescheid wissen. Manche gebe es aber heute gar nicht mehr. Bei jedem Ausfall ständen die Nachfolger nun vor dem Problem, dass es nirgends einen Gesamtplan gebe.