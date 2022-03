Henstedt-Ulzburg

„Was haben sie nur mit meinem Horst gemacht, was haben sie ihm angetan.“ Auch nach fast fünf Jahren ist Marita Hoegener noch nicht über den Tod ihres Mannes hinweggekommen. In ihrem geschmackvoll eingerichteten Reihenhaus in Henstedt-Rhen erinnern viele Dinge an die gemeinsame Zeit. Jetzt hofft die 81-Jährige, nach einem langen und kräftezehrenden Rechtsstreit, endlich Frieden zu finden. Denn nun konnte sie endlich auch das Herz des geliebten Gatten in einer Urne neben dem Sarg auf dem Familiengrab in Kaltenkirchen beisetzen. „Es war eine berührende Feier, die ich nie vergessen werde, aber ich kann nun auch nicht mehr.“

Komplikationen nach einem Routineeingriff

Alles sieht nach einem Routineeingriff aus, als Horst Hoegener wegen Atembeschwerden am 20. Juni 2017 in ein Krankenhaus in Hamburg-Schnelsen eingeliefert wird. Doch es kommt dort zu Komplikationen. Bei einem Eingriff Tage später wird mit dem Kontrastmittel versehentlich zu viel Luft durch den Katheter injiziert, was die Bypässe schädigt. So steht es in einem Gutachten der Berliner Charité, das der Witwe vorliegt. Überall hat sie in dem Exemplar kleine Merkzettel angebracht, entscheidende Stellen mit einem Textliner farblich markiert. „Hier steht klar drin, dass Ärztefehler vorliegen“, sagt Marita Hoegener bestimmt.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seinen 75. Geburtstag am 30. Juni 2017 kann Horst Hoegener noch im Krankenhaus begehen. „Ich habe ihm das Krankenzimmer so schön wie möglich zurechtgemacht, es mit vielen Rosenblättern verziert“, erinnert sich die 81-Jährige noch genau. Am 4. Juli sieht die Witwe ihren Horst zum letzten Mal. „Tschüs mein Schatz, bis morgen“, seien seine letzten Worte gewesen. „Am nächsten Tag hörte sein Herz auf zu schlagen.“ Das Hamburger Amtsgericht ordnet daraufhin eine Obduktion des Leichnams am. Dabei wird das Herz für weitergehende Untersuchungen entnommen.

Staatsanwaltschaft sah keinen Anlass für Fremdverschulden

„Horst sah danach schrecklich aus“, sagt Marita Hoegener. Dabei versagt ihr fast die Stimme, als sie dann auch noch Fotos des zugenähten Körpers ihres Mannes zeigt. Noch im Juli 2017 gibt die Staatsanwaltschaft die Leiche frei. Wenige Monate später ist für die Behörde der Fall dann abgeschlossen, weil es für sie keinerlei Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden gibt.

Marita Hoegener lässt ihren Mann beerdigen, aber nicht locker, glaubt, dass bei der Behandlung Fehler gemacht wurden. Mit gerichtlicher Hilfe gelingt es ihr schließlich, an die vollständige Patientenakte des Verstorbenen zu gelangen.

Prozess endete nach Jahren mit einem Vergleich

Sie schaltet ferner einen auf Medizinrecht spezialisierten Hamburger Fachanwalt ein, lässt zwei Privatgutachten erstellen, „wofür ich mir Geld leihen musste“, und zieht schließlich vor Gericht. Das fordert bei der Charité ein weiteres Gutachten an, in dem von Behandlungsfehlern die Rede ist. Die juristischen Schlussfolgerungen aus dem Gutachten und die genauen Ursachen des späteren Todes nach dem Eingriff werden im Rahmen des Verfahrens jedoch nicht erörtert. Denn die Witwe einigt sich mit dem Krankenhaus auf einen Vergleich, um nicht eventuell noch Jahre prozessieren zu müssen. „Ich hatte einfach keine Kraft mehr“, gibt Marita Hoegener zu. Zur Höhe des erhaltenen Schmerzensgeldes will sie sich nicht äußern.

Das Herz zuhause genau angesehen

Während der ganzen Zeit der gerichtlichen Auseinandersetzung war das Herz ihres Mannes in Gießen aufbewahrt. Ende des vergangenen Jahres wurde es dann zu einem Bestattungsinstitut nach Bad Bramstedt gebracht. Dort wurde es gekühlt und sicher untergebracht. Aber erst jetzt fand die Henstedt-Ulzburgerin die Kraft zur Beisetzung der Urne auf dem Familiengrab in Kaltenkirchen.

Zuvor aber ließ sich Marita Hoegener noch Urne und das Herz von einer Bestattungsmitarbeiterin nach Hause bringen. „Ich wollte mir das Herz von Horst unbedingt noch einmal ansehen, zuhause endgültig von ihm Abschied nehmen.“ Deshalb habe sie auch den Behälter geöffnet und hineingeschaut. „Ein schreckliches Bild, sein Herz so in einzelnen Stücken zu sehen, aber es musste sein.“

Zweiter Trauerakt auf dem Kaltenkirchener Friedhof

Der Behälter wurde dann von ihr mit weiteren persönlichen Gegenständen in die Urne gesteckt. Dazu hatte sie den Esstisch in ihrem Wohnzimmer noch speziell hergerichtet, unter anderem mit einem großen Bild des Verstorbenen, einem Portrait des Schwiegervaters und des Hochzeitsbildes, „wo wir so glücklich waren“. Mit dem Trauerakt auf dem Kaltenkirchener Friedhof, wo auch ihre Eltern begraben liegen, hofft Marita Hoegener nun endlich Frieden zu finden, zumal nur vier Monate nach dem Tod ihres Mannes auch ihre Mutter im Alter von 99 Jahren in ihren Armen starb. „Sie hat auch immer wieder nach Horst gefragt, aber ich konnte ihr nicht sagen, dass er tot ist.“

Vergeblich auf eine persönliche Entschuldigung gewartet

Die jetzige Trauerfeier sei bewegend gewesen, sagt Marita Hoegener noch ganz gerührt. Sie habe dafür eine Rede verfasst, die Pastor Dr. Tilmann Fuß verlas und die mit den Worten „Ich bringe Dir heute Dein Herz“ begann. Dieser Tag des endgültigen Abschieds riss aber bei der Henstedt-Ulzburgerin viele alte Wunden auf. Bis heute ist es für sie unverständlich, dass sich niemand aus der Klinik, wo ihr Mann starb, bei ihr entschuldigt und sein Bedauern ausgesprochen habe. Und auch auf ihre Rechtsschutzversicherung ist sie nicht gut zu sprechen, die sie auch erst nach langem Hin und Her in dem Gerichtsverfahren unterstützte. „Und mein Vermieter will mich gerade nach Jahrzehnten aus dem Haus rausklagen.“

Für die Witwe war es eine Selbstverständlichkeit, dass ihr Mann in Kaltenkirchen seine letzte Ruhe fand. „Dort ist doch unser Familiengrab.“ Hier wurde auch ihr Vater Johannes Kelmes zur letzten Ruhe gebettet, ein ganz bekannter Mann, nach dem heute eine Sportanlage in Kaltenkirchen benannt ist. Viele Jahre war er Bürgervorsteher der Stadt, saß für die CDU im Kreistag, war Träger des Bundesverdienstkreuzes und stark ins Vereinsleben eingebunden. Er war auch ein großer Förderer des Sports, besonders des Boxens. Zudem besaß Johannes Kelmes einen großen Reifenhandel in Kaltenkirchen, bei dem Marita Hoegener unter anderem als Buchhalterin tätig war.