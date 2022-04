Berlin/Bad Bramstedt

Mark Helfrich kann aufatmen. Der Deutsche Bundestag hat entschieden, dass er zu Recht das CDU-Direktmandat im Wahlkreis 3 Steinburg/Dithmarschen-Süd, zu dem auch Bad Bramstedt und das Amt Bad Bramstedt-Land gehören, bei der Bundestagswahl im September letzten Jahres gewonnen hat. Der Wahlprüfungsausschuss hat eine Beschwerde von SPD-Bewerberin Karin Thissen zurückgewiesen. Ihr bliebe nur noch der Gang zum Bundesverfassungsgericht.

Das Wahlkreisergebnis war bei den Erststimmen denkbar knapp ausgefallen. 135.000 gültige Stimmen waren am 26. September 2021 im Wahlkreis 3 abgegeben worden. Helfrich und Thissen kamen beide auf 29,2 Prozent. Nach dem erst nach Mitternacht vorliegenden Ergebnis hatte Helfrich aber 70 Erststimmen mehr erhalten als Thissen. Als der Wahlausschuss des Kreises Steinburg das Ergebnis dann stichprobenweise überprüfte, schmolz der Vorsprung von Helfrich auf 52 Stimmen zusammen. Die promovierte Tierärztin Thissen witterte ihr Chance, doch noch ins Parlament zu kommen, dem sie schon einmal vor der Bundestagswahl 2017 angehört hatte. Sie legte Einspruch beim Wahlprüfungsausschuss des Deutschen Bundestages ein.

Eidesstattliche Erklärungen vorgelegt

Doch der Prüfungsausschuss folgte ihrer Argumentation nicht. Karin Thissen hatte beispielsweise argumentiert, dass in einem Itzehoer Wahlbezirk Helfrich auffällig viele Erststimmen bekommen hatte. Zudem hatte sie einige eidesstattliche Erklärungen von Wahlhelfern vorgelegt, die sich darauf verlassen haben wollen, dass nicht eindeutige Stimmenzettel, die auf dem sogenannten Stapel 4 landeten, ohnehin noch einmal nachgezählt würden.

Sie hätten sich, so Thissens Schlussfolgerung, möglicherweise nicht mehr in vollem Umfang auf das Zählen konzentriert. Doch dafür sieht der Wahlprüfungsausschuss keine Anhaltspunkte. Auch die nachträgliche Korrektur des Kreiswahlausschusses, durch die Thissen noch ein paar Stimmen mehr, Helfrich weniger bekam, rechtfertige keine Neuauszählung, so das Bundestagsgremium. Und. „Ein knappes Ergebnis allein begründet noch keine Pflicht zu weitergehenden Prüfungen“, heißt es in der Begründung.

Helfrich reagiert erleichtert

Die einstimmig beschlossene Empfehlung des Wahlprüfungsausschusses, die Beschwerde von Karin Thissen abzulehnen, folgte auch der Bundestag per Beschluss. Somit ist für Mark Helfrich die Hängepartie vorbei. „Fachleute hatten mir erklärt, dass die vorgebrachten Gründe nicht ausreichen werden“, sagte Helfrich zu KN-online. „Deshalb war ich mir eigentlich sicher, dass es reichen würde. Dennoch ist es kein schönes Gefühl, wenn die Rechtmäßigkeit der Wahl und des eigenen Mandates angezweifelt wird. Insoweit bin ich sehr froh über die einhellige Entscheidung des Wahlprüfungsausschusses.“

Helfrich gehört seit 2013 dem Deutschen Bundestag an. Dreimal in Folge konnte der Politiker aus Dägeling bei Itzehoe das Direktmandat im Wahlkreis 3 gewinnen.

Karin Thissen, die nun weiterhin als Tierärztin tätig sein wird, hatte nach eigenen Angaben etliche Wochenenden damit zugebracht, nach Auffälligkeiten im Wahlergebnis zu suchen. Jetzt bleibt ihr nur die Möglichkeit, den Beschluss des Bundestages vom Bundesverfassungsgericht überprüfen zu lassen. „Darüber werde ich in den nächsten Tagen entscheiden“, erklärte Thissen.