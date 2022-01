Bad Segeberg

Diese Nachricht hat sowohl die Stadtverwaltung als auch die Kommunalpolitik offenkundig komplett auf dem falschen Fuß erwischt: Felsenbirnen sind alle. Die Bäume, die eigentlich den neuen Bad Segeberger Marktplatz zieren sollten, sind nach Auskunft der für die Stadt tätigen Fachplaner bis auf Weiteres nicht lieferbar. Ob das in den vergangenen Monaten in mehreren Abschnitten umgebaute Areal nun tatsächlich – wie inzwischen geplant – Ende Februar zum nächsten Verkaufsoffenen Sonntag offiziell eingeweiht werden kann, hängt wesentlich an einer Branche, von der man das so bislang nicht erwartet hatte: Baumschulen.

Während der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschuss, der wegen der Corona-Pandemie in Hybridform tagte, reagierten des Mitglieder eher missvergnügt, als Stadtplanerin Ute Heldt Leal mit der unangenehmen Botschaft herausrückte. In diesem Jahr könne nicht mehr mit einer Lieferung von Felsenbirnen gerechnet werden. Woran das liege, wisse sie nicht. Sie selbst sei ebenfalls erst am Vortag der Sitzung über diesen Engpass in Kenntnis gesetzt worden.

Einweihung am Sonntag, 27. Februar

Nun war guter Rat teuer, wenn der neue Zeitplan noch eingehalten werden soll. Dabei sei das Projekt zuletzt gerade wieder ordentlich in Schwung gekommen, wie Heldt Leal berichtete. „Wir sind fast fertig.“ Dass man es nicht wie zunächst angekündigt bereits zum Ende vorigen Jahres geschafft hat, sei verschieden Faktoren geschuldet: unerwarteten Leitungsarbeiten, kalten Tagen mit Baustopp und Personalmangel bei den ausführenden Firmen durch Corona.

Am Sonntag, 27. Februar, solle der nunmehr barrierefreie Platz aber endgültig übergeben werden. Auf diesen Termin hat der Unternehmerverein „Wir für Segeberg“ die eigentlich für den morgigen 30. Januar geplante Öffnung der Geschäfte verschoben.

Als Bremse für den Marktplatz könnten sich jetzt allerdings noch die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker erweisen. Die erteilten der Verwaltung um Bauamtsleiterin Antje Langethal jedenfalls erst einmal eine Absage. Langethal hatte vorgeschlagen, die Auswahl eines Alternativ-Baumes zur Felsenbirne doch einfach den Fachplanern zu überlassen. Die wüssten doch am besten, was dort passe. Im Gespräch seien aktuell entweder Weißdorn oder Apfeldorn. Die Experten könnten nach einem entsprechenden Beschluss dann auch zügig die Verfügbarkeit bei den Baumschulen prüfen.

Zunächst hatte eine Abstimmung, die Ausschussvorsitzender Wolfgang Tödt (BBS) mit dem Argument initiiert hatte, die Zeit dränge sehr, tatsächlich eine knappe Mehrheit von sechs zu fünf Stimmen für ein solches Vorgehen ergeben. Doch unter anderem Wolfgang Juhls (BBS) machte darauf aufmerksam, dass der Ausschuss lediglich Empfehlungen an die Stadtvertretung geben, aber keine Entscheidungen treffen könne.

Jetzt entscheidet die Stadtvertretung

Die soll nun fallen, wenn das oberste Beschlussgremium der Stadt am Dienstag, 8. Februar, das nächste Mal zusammenkommt. Die Sitzung soll in Präsenz in der Sporthalle der Dahlmannschule stattfinden. Bis dahin sollen die Fraktionen aber Gelegenheit bekommen, sich in botanischen Fragen zu orientieren. Die Verwaltung will zügig Informationen zu den beiden Baumarten zusammenstellen und herumschicken. „Ein Verzug von zwei Wochen dürfte doch nicht so schlimm sein“, meinte Grünen-Fraktionsvorsitzende Annelie Eick.

Die Frage, welche Bäume dem Marktplatz wohl am besten zu Gesicht stehen, wird spätestens seit dem Augenblick hoch emotional diskutiert, als die Stadt die 14 Zierkirschen fällen ließ, die den Menschen vor allem wegen ihrer Blütenpracht ans Herz gewachsen waren. Das Argument, die Art sei für diesen Standort eigentlich völlig ungeeignet und viele Exemplare seien zudem krank, hatte nur bedingt verfangen. Grüne und Naturschutz-Organisationen hielten seinerzeit sogar eine Mahnwache ab. Sie vertraten die Ansicht, die Bäume litten vor allem unter unzureichender Pflege durch die Stadt.

Fest steht inzwischen, dass die ursprünglich für den Umbau eingeplanten knapp 980.000 Euro nicht mehr ausreichen werden. Um wie viel teurer das Projekt unter anderem durch die Verzögerungen, aber auch durch nicht vorgesehenen Mehraufwand – so wurden etwa die Reste einer alten Straße entdeckt – am Ende wird, ermittelt derzeit das Bauamt.

Langer Streit um Ausbaubeiträge

Dass das im März vorigen Jahres begonnene Vorhaben nun tatsächlich vor der Fertigstellung steht, war lange alles andere als ausgemacht. Vor dem Baubeginn hatten sich Teile der Stadtvertretung und der damalige Bürgermeister Dieter Schönfeld massiv über der Frage zerstritten, ob und in welcher Höhe die Anlieger an den Investitionskosten beteiligt werden sollen. Die Verwaltung hatte mehrfach gewarnt, weitere Verzögerungen würden die bereits zugesagten Fördergelder gefährden: immerhin rund 488.000 Euro.

Am Ende wurde der Anteil an den Ausbaukosten von der Stadtvertretung per Mehrheitsentscheidung von ursprünglich 85 Prozent auf nur noch 51 Prozent gesenkt. Die Geschäfte dürften neben den Marktbeschickern am meisten von der Neugestaltung profitieren – egal, ob mit Felsenbirne oder Weißdorn.