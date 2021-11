Von Nadine Materne

Baustart für den Markttreff in Glasau-Sarau. Die Bagger rollen in der nächsten Woche an, am Donnerstag griffen Ingwer Seelhoff (ews), Bürgermeister Henning Frahm, Architektin Jana Schmidt und Bernhard Horstmann (AG Dorfladen) symbolisch zur Schaufel. Entstehen wird ein Dorfladen mit Café. Quelle: Nadine Materne