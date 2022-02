Norderstedt

Wenn Mashood Khan über Jugendliche spricht, die sich mehr auf der Straße rumtreiben, als in der Schule, die Drogen nehmen oder verticken, sich prügeln oder andere abzocken, dann ist das auch immer ein Blick in seine eigene Kindheit. Mashood Khan, heute 32 Jahre alt und Familienvater, hat es in jungen Jahren krachen lassen. Vielleicht gerade deshalb hat der Sozialpädagoge einen guten Zugang zu den jungen Leuten, mit denen er vor allem in Hamburg zu tun hat. Und noch etwas zeichnet den Norderstedter aus. Er hat eine Leidenschaft für deutschen Rap. Eine gute Basis, um mit den oft kriminellen Jugendlichen auf einer Wellenlänge zu sein.

Mashood Khans Eltern stammen aus Pakistan

„Ich bin in Henstedt-Ulzburg geboren und in Norderstedt aufgewachsen“, erzählt Mashood Khan im Gespräch mit KN-Online. 1987 waren seine Eltern aus Pakistan geflohen, um in Deutschland in Frieden zu leben. Er sei kein einfacher Junge gewesen, gibt Mashood, der schnell zum Du wechselt, zu. Verhaltensauffällig schon in der Grundschule, fingen seine Probleme so richtig danach in der Hauptschule an. „Ich war viel auf der Straße unterwegs.“ Seine Gang war ihm wichtiger als Bildung. Und so stand er mit 24 Jahren ohne Abschluss da.

Erst dann kam die Erkenntnis, dass er mit dem bisherigen Leben weder seine Eltern noch sich selbst stolz machte. Abendschule, Realschulabschluss, Abitur und dann das bestandene Studium – Mashood Khan hat’s geschafft. Jetzt arbeitet er unter anderem in der Kinder- und Jugendhilfe in Hamburg. Außerdem – und das ist ihm besonders wichtig – ist er als Künstler in Musik und Film unterwegs.

Mashood Khans Filmdreh mit Henstedt-Ulzburger Schülern

Ende des Jahres hatte der Kurzfilm „Ehre“ Premiere. Ein Acht-Minuten-Streifen, in dem unter anderem auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Bengt Bergt und Norderstedts Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder zu Wort kommen und ihre Definition von Ehre mitteilen. Schüler des Alstergymnasiums Henstedt-Ulzburg waren am Dreh beteiligt.

„In unseren Kulturkreisen wird Ehre oft falsch verstanden“, sagt Mashood Khan mit Blick auf seine Herkunft. Jugendliche suchten Anerkennung und Respekt, die „wollen beweisen, dass sie die Krassesten sind“. Aus falsch verstandener Ehre werde man kriminell, dabei bereite man seiner Familie dadurch viel Kummer. „Wenn in meiner Kultur der Sohn einen Fehler macht, dann werden die Eltern in der Gesellschaft zur Rechenschaft gezogen.“ Der Sohn bringe Schande über seine Familie, mit Ehre habe das dann gar nichts zu tun, beteuert Khan. „Ich weiß, wovon ich rede.“ Auch er sei nicht der Vorzeigesohn gewesen.

In Henstedt-Ulzburg geboren, in Norderstedt zuhause: Mashood Khan ist Sozialpädagoge und Künstler. Quelle: Nicole Scholmann

Mit seinen Rap-Projekten, mit denen er unter anderem in Schulen geht, will Mashood Khan jungen Leuten die Chance geben, einen neuen Weg einzuschlagen. Über die Musik laufe vieles einfacher, ist er sich sicher. Er habe mal einen Jungen betreut, der sich erst über die Musik öffnen und seine Probleme angehen konnte. Rap sei ein Ventil, um Druck abzulassen. Wichtig ist Mashood Khan, dass Rap-Musik auch ohne Schimpfwörter funktioniere. Als Anti-Gewalt-Trainer liegt ihm das besonders am Herzen.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mashood Khan, der bei Youtube einige Musikvideos veröffentlicht hat, verurteilt keinen jungen Menschen, der vielleicht nicht den schnurgeraden Weg einschlägt. Das Leben als Jugendlicher sei schwieriger geworden, meint er. Und wenn dann noch ein Migrationshintergrund dazu käme, sei es doppelt schwer. Hin- und hergerissen zwischen den Kulturen falle es schwer, den Überblick zu behalten.

Mashood Khan: Hier ein „Ausländer“, in Pakistan ein Deutscher

„Ich bin das beste Beispiel“, erklärt Mashood Khan. In Deutschland werde er aufgrund seiner Optik als Ausländer angesehen, in südlichen Ländern oder gar der Heimat seiner Eltern als Deutscher. „Ich fahre einen Mercedes. Du kannst Dir gar nicht vorstellen, wie oft ich hier im Alltag von der Polizei angehalten werde.“ Er kann darüber lachen, auch wenn er das vielleicht gar nicht so witzig findet.