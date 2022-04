Kaltenkirchen

Freitagmittag gegen 11.35 Uhr hat es auf der A7 Fahrtrichtung Süden heftig gekracht. Vermutlich aufgrund eines starken Hagelschauers kam es zwischen den Anschlussstellen Henstedt-Ulzburg und Kaltenkirchen zu einer Massenkarambolage, an der zwölf Fahrzeuge beteiligt waren. 40 Menschen wurden verletzt.

Die Fahrbahn Richtung Süden wurde deshalb ab Bad Bramstedt voll gesperrt, der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Bad Bramstedt abgeleitet. Ab etwa 18 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

Mindestens zwei Schwerverletzte auf der A7

Polizei und Rettungswagen waren vor Ort. Schon vor der Abfahrt Bad Bramstedt kam es zu erheblichen Rückstauungen.

Bei dem Unfall wurden vier Personen schwer verletzt, 36 Personen wurden leicht verletzt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Dabei handelte es sich um den zweiten schweren Unfall auf der A7 am Freitag: Bereits am frühen Freitagmorgen war es bei Bad Bramstedt in der entgegengesetzten Fahrtrichtung zu einem schweren Unfall gekommen: Zwei Männer wurde bei dem Vorfall mit einem Schwertransporter schwer verletzt. Die A7 musste zunächst voll gesperrt werden.