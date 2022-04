Bad Bramstedt

Der Vorsitzende des Umweltausschusses, Fritz Bredfeldt (Grüne), geht mit der Stadtverwaltung hart ins Gericht. Sie weigere sich, eine vom Ausschuss beschlossene Arbeitsgruppe ins Leben zu rufen, die nach Standorten für E-Ladestationen in Bad Bramstedt suchen soll. Doch die Standortsuche ist nicht das einzige Problem. Marc Fischer, Geschäftsführer der Stadtwerke sagt, mit E-Ladesäulen lasse sich kein Geld verdienen.

In Bad Bramstedt gibt es nur wenige öffentlich zugängliche Ladestationen für Elektroautos. Die erste war bereits 2015 bei der Umgestaltung des Marktplatzes Bleeck aufgestellt worden. Sie wird von den Stadtwerken Bad Bramstedt betrieben. Ebenso die Ladestation, die am Lohstücker Weg bei der früheren Erdgastankstelle steht. Eine weitere betreibt Edeka-Möller in der Hamburger Straße auf dem Kundenparkplatz.

Stadtwerke-Chef Marc Fischer sagt: „Unsere Ladestationen werden durchaus genutzt. Man sieht dort regelmäßig Autos stehen. Dennoch werfen sie keinen Gewinn ab.“ Eine DC-Ladestation mit einer Leistung von 50 Kilowatt wie am Lohstücker Weg koste rund 80.000 Euro. Eine AC-Säule wie auf dem Bleeck – sie leistet 22 Kilowatt – koste rund 12.000 Euro. Hinzu kämen die Unterhaltungskosten „Wenn Sie pro Kilowattstunde Ladestrom 40 Cent nehmen, kommen Sie in der Amortisationszeit nie in den Gewinnbereich“, so Fischer. „Wir betreiben die Ladesäulen aus Marketing- und Imagegründen“, sagt der Stadtwerke-Chef.

Dirk Möller, Betreiber des Edeka-Marktes in Bad Bramstedt, fährt selbst einen Hybrid. Manche Autofahrer laden bei ihm kostenlos auf, gehen stundenlang mit dem Hund spazieren und blockieren den Platz. Das ärgert ihn. Quelle: Einar Behn

Die Kommunalpolitik will aber mehr Ladesäulen in der Stadt. Seit 2017 wird darüber schon diskutiert, ohne dass etwas geschehen ist. Im letzten Jahr hatte der Umweltausschuss die Gründung einer Arbeitsgruppe beschlossen. Ein kompetenter Mitarbeiter der Stadtverwaltung sollte die Leitung übernehmen, damit Standortfragen nach Grundstückseigentum oder Anschlussmöglichkeiten geklärt werden können. Die Arbeitsgruppe kam aber nie zustande, weil die Stadtverwaltung offenbar niemanden für die Leitung benannte. „Man habe Dringlicheres zu tun, habe ich im Rathaus auf meine Nachfrage zur Antwort bekommen“, berichtete Bredfeldt in der letzten Ausschusssitzung. Das sei nicht akzeptabel, die Verwaltung habe die Beschlüsse der Politik auszuführen.

Henning Schumacher (FDP) pflichtete ihm bei: „Keine Zeit als Antwort, das kann es nicht sein.“ Erich Dorow vom Bauamt der Stadt notierte die Kritik. Wie es weitergeht, blieb offen.

Stromkunden bezahlen für Luxus-Tesla mit

Da die Stadt Hauptgesellschafter bei den Stadtwerken ist, könnte sie theoretisch durchsetzen, dass das Unternehmen mehr Säulen aufstellt. Aber die Folge wäre, dass alle Kunden mit ihren Gebühren auch das Laden eines 100.000-Euro-Tesla mitbezahlen. Sozial ist das nicht. „Das Problem haben wir auch schon in einer Aufsichtsratssitzung angesprochen“, sagt Fischer.

Der Geschäftsführer will, wenn gewünscht, der Stadt ein Contracting-Modell anbieten: Die Stadtwerke stellen die Ladesäulen auf, sorgen für Wartung und Abrechnung und bekommen dafür monatlich einen festgelegten Betrag. Die Stadt und damit der Steuerzahler tragen das wirtschaftliche Risiko.

Bei Edeka Bad Bramstedt ist das Laden noch kostenlos

Ein ganz anderes Problem mit seiner E-Ladesäule hat Dirk Möller, Betreiber des Edeka-Marktes in der Hamburger Straße. Die Säule steht auf dem Parkplatz. Das Aufladen ist kostenlos. „Leider gibt es Leute, die ihr Auto anschließen und dann stundenlang mit dem Hund spazieren gehen. Anschließend fahren sie zu Aldi“, so der Kaufmann.

Roswitha und Robert Waller gehören nicht dazu. Sie haben gerade bei Edeka eingekauft, sind dann ein Stück spazieren gegangen, bis ihr E-Golf wieder genügend Saft in der Batterie hat. „Das ist ein toller Service“, meint das Lentföhrdener Ehepaar. Zu Hause haben Roswitha und Robert Waller Photovoltaik auf dem Dach. „Wir fahren praktisch umsonst“, sagen sie.

Zwei Autos können bei Edeka-Möller gleichzeitig aufgeladen werden. Die Anlage, in die Dirk Möller einen fünfstelligen Betrag investiert hat, dient eigentlich dazu, Kunden anzulocken. Er sucht nun nach anderen technischen Möglichkeiten, beispielsweise, dass nur mit Kundenkarte geladen werden darf. Die Stromrechnung könnte dann an der Kasse beim Einkauf verrechnet werden. Fest steht aber auch für ihn: „Gewinn werden wir mit der Ladesäule nicht machen. In erster Linie habe ich sie aus Überzeugung aufgestellt.“ Er fährt selbst einen Hybrid-Mercedes.