Kaltenkirchen

Das Bündnis für Demokratie und Zivilcourage Kaltenkirchen hat nach seiner Aktion in der vergangenen Woche erneut eingeladen: Am Mittwoch, 19. Januar, ab 18.30 Uhr sind Teilnehmer am Rathaus Kaltenkirchen willkommen. Gedacht werden soll in Stille der Opfer der Corona-Pandemie. Es sind keine Reden geplant.

Menschenkette in Kaltenkirchens Innenstadt

Eine „Menschenkette für Zusammenhalt und Solidarität in der Pandemie“ ist geplant. Die Teilnehmer sollten einen Schal mitbringen. In der Reihe werden die Menschen sich dann per Schal verbinden und trotzdem genug Abstand zueinander haben, wie eine Organisatorin erklärt. So war es auch in Henstedt-Ulzburg in der vergangenen Woche abgelaufen.

Erstmals beteiligt sich auch die evangelische Kirche und will ein Zeichen setzen. Um 19 und um 19.15 Uhr werden laut Pastor Dr.Tilman Fuß die Glocken der Michaeliskirche zu hören sein. „Die Kirchengemeinde Kaltenkirchen möchte sich damit am gleichzeitig stattfindenden gemeinsamen Gedenken an die Verstorbenen und Erkrankten der Corona-Pandemie beteiligen sowie zu Gebet, Zusammenhalt und zum fairen Austausch in dieser herausfordernden, belastenden Zeit aufrufen“, heißt es in einer Mitteilung.

Kirchengemeinde Kaltenkirchen will keine Stimmung machen

Pastor Fuß betont auf Nachfrage von KN-Online, dass es dem Kirchengemeinderat nicht darum gehe, ein politisches Statement abzugeben. „Wir sind nicht für die eine oder die andere Meinung“, stellt Fuß klar. Das sei nicht die Aufgabe einer Kirche. „Wir sind nicht dafür da, Stimmung zu machen.“ Es gehe um das Gedenken der Opfer der Corona-Pandemie.

Innerhalb des Kirchengemeinderates Kaltenkirchen habe man lange diskutiert, ob und wie man sich an dem Gedenken beteiligen könne, erzählt Pastor Fuß. „Wir haben lange nachgedacht.“ Schließlich sei man zu dem Entschluss gekommen, die Glocken der Michaeliskirche zu läuten.

Am vergangenen Mittwoch bei der ersten Kundgebung des neuen Bündnisses für Demokratie und Zivilcourage habe er selbst keine Gelegenheit gehabt, sich die Veranstaltung anzusehen, so Fuß. Er betont, dass er wenn auch nur als Privatperson und nicht als Vertreter der evangelischen Kirche bei einer Kundgebung wäre.

Bürgermeister Hanno Krause, der in der vergangenen Woche aufgrund einer Corona-Infektion noch in Quarantäne gesessen hatte, wird sich nach eigenen Angaben wahrscheinlich nicht an der Menschenkette beteiligen können, da er voraussichtlich nicht in Kaltenkirchen sei, wie er auf Nachfrage von KN-Online sagt.

Zeitgleich zur Menschenkette wird wahrscheinlich wieder ein Aufmarsch von Gegnern der Coronamaßnahmen stattfinden.