Zwei achte Klassen der Jürgen-Fuhlendorf-Schule in Bad Bramstedt beteiligen sich am Projekt „Medien in der Schule“ (MiSch). Für den Deutschunterricht bekamen sie die Segeberger Zeitung frei Haus geliefert – und nun kamen zwei Reporter, um die Schülerfragen zu beantworten. Davon gab es eine Menge.