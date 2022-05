Bad Segeberg

Da hatten sich die drei jungen Wassersportler offensichtlich ein wenig zu viel zugetraut – einmal ganz abgesehen davon, dass ihre Aktion ganz generell nicht sonderlich schlau war. Am Ende ging der nächtliche Ausflug mit einem Surfbrett auf dem Großen Segeberger für das Trio jedoch noch einmal glimpflich aus. Ziemlich erschöpft und durchnässt wurden sie von den alarmierten Einsatzkräften zurück ans Ufer gebracht.

Bei einigen der Helferinnen und Helfer, die sich am späten Mittwochabend auf den Weg zum See gemacht hatten, gab es eine Art Déjà-vu. Surfbrett? Erst Mitte April hatte es an gleicher Stelle schon einmal einen Großeinsatz gegeben, nachdem ein solches Exemplar herrenlos auf dem Wasser gesichtet worden war. Menschen waren seinerzeit nicht zu Schaden gekommen. Wie sich nun herausstellte, handelt es sich in beiden Fällen um dasselbe Board.

Wehren aus Segeberg, Stipsdorf und Rönnau alarmiert

Kurz vor Mitternacht ging zunächst die Sirene in Klein Rönnau. Es folgten die Alarmierungen in Stipsdorf und Bad Segeberg. „Das ist das Standardverfahren nach unserem Alarmkonzept für den See“, erläuterte Bad Segebergs Wehrführer Mark Zielinski. Die Freiwilligen Feuerwehren der drei Anliegerorte bezögen jeweils festgelegte Punkte: Bad Segeberg fährt zur Promenade, Klein Rönnau zur Badestelle Klüthsee und Stipsdorf zum Badeclub. „Auf diese Weise können wir bei Tageslicht rund 95 Prozent der Seefläche mit dem Fernglas einsehen.“ Der kleine Rest sei ein Naturschutzgebiet.

Zunächst hatte es am Mittwoch in der Meldung der Rettungsleitstelle geheißen, die drei bereits vermissten Minderjährigen seien wohl auf einem Tretboot unterwegs. Das hätten sie allerdings vom Verleih am Südufer erst einmal gewaltsam stehlen müssen. Polizeibeamte, die in ihrem Streifenwagen als erste eingetroffen und zunächst hinunter in Richtung DAK-Schulungsstätte am Kastanienweg gefahren waren, hörten vom dortigen Ufer aus die Hilferufe.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Verhältnismäßig rasch wurde klar, dass sie aus dem Stipsdorfer Bereich kommen müssen. Zu diesem Zeitpunkt war bereits das vollständige Rettungsprogramm angelaufen. Sowohl die Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), deren Boot mit einem speziellen Tiefensonar ausgestattet ist, als auch die DLRG-Taucher aus Bad Bramstedt, Norderstedt und Kaltenkirchen befanden sich auf der Anfahrt nach Bad Segeberg.

In Fuhlendorf war darüber hinaus ein Hubschrauber der Bundespolizei gestartet. „Wenn eine solche Großaktion anläuft, gerade sobald Kinder betroffen sind, bekommen wir grundsätzlich Unterstützung aus der Luft“, berichtete Mark Zielinski. In diesem Fall hätte die Wärmebildkamera an Bord eine womöglich lebensrettende Rolle spielen können.

Taucher und Hubschrauber konnten abdrehen

In Bad Segeberg, wo die Stadt die Wasserrettung ganz offiziell an die Freiwillige Feuerwehr übergeben hat, wurde deren Motorboot auf den See geschickt. Sowohl DLRG als auch Hubschrauber konnten hingegen noch auf dem Hinweg über Funk informiert werden, dass ihre Hilfe nicht mehr benötigt wird. Die drei Vermissten waren inzwischen – hilflos treibend – mit dem Scheinwerfer entdeckt worden und saßen frierend im Rettungsboot.

Weil es zeitweilig aber geheißen hatte, ursprünglich seien fünf Personen an dem nächtlichen Ausflug beteiligt gewesen, wurden zur Sicherheit noch einige Runden im Bereich der Stipsdorfer Bucht gedreht. Schließlich gab es aber auch hier Entwarnung.

Dass sich die drei Schiffbrüchigen, die alle aus der Gegend kommen, ein paar deutliche Worte zu ihrem Verhalten anhören mussten, liegt auf der Hand. Über die künftige Verwahrung des Surfbretts muss man sich hingegen wohl vor allem in Stipsdorf Gedanken machen.