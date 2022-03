Weddelbook

Wenn Kinder lieber am Tablet spielen, anstatt sich draußen zu bewegen, bedarf es offenbar besonderer Motivationswege. Wolfgang Paes aus Gifhorn hat die sogenannte Sportstation erfunden, „eine Konsole für den Sport“, wie er sagt. Eine solche Station, die immer aus zwei Geräten besteht, hat nun der TSV Weddelbrook mithilfe der VR Bank in Holstein bekommen. Insgesamt hat die Stiftung der Bank den Kauf von 32 Geräten für Vereine in ihrem Geschäftsbereich unterstützt.

Die Sportstation ist ein tragbarer Computer, an denen sich die Sportler zunächst mit einem Transponderband anmelden. Sie können dann zwischen verschiedenen Trainingsprogrammen wählen. Zur Vorstellung in Weddelbrook war die Jungen-Mannschaft der Spielgemeinschaft Nützen-Weddelbrook angetreten. Kurze Abstimmung: Die Mehrheit entschied sich für ein Spiel aus dem Trainingsprogramm von Borussia Dortmund, das in der Sportstation gespeichert ist. Die Jungen im Alter von circa zehn Jahren mussten möglichst genau in einer vorgegebenen Zeit eine Runde in der Sporthalle laufen. Die Mannschaft, die der Vorgabe am nächsten kam, erhielt die meisten Punkte.

Weddelbrooks Kicker waren schnell begeistert

Die 24 Nachwuchskicker waren mit Feuereifer dabei. Erfinder Paes, der vor Ort eine Einweisung in die Bedienung der Geräte gab, hatte offenbar nicht zu viel versprochen. „Spätestens nach sieben Minuten sind die Kinder infiziert und wollen gar nicht mehr aufhören“, sagte er. Auf die Idee, diese Konsolen zu entwickeln, sei er gekommen, weil sein Sohn „lieber Playstation als Tennis spielte, und das, obwohl ich doch Tennislehrer bin.“

Trainer Ralf Thies will die beiden Geräte nun als Ergänzung zum Training einsetzen. „Sie motivieren die Kinder, sich noch ein bisschen mehr zu bewegen“, stellte er fest. Die Sportstation ist in der Sporthalle in Weddelbrook stationiert, wo sie auch allen anderen Sportgruppen zur Verfügung steht.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine Sportstation kostet 7000 Euro. Mit Unterstützung der Bürgerstiftung der VR Bank in Holstein werden bis Ende Mai insgesamt 32 Stationen angeschafft und an Sportvereine in den Kreisen Segeberg, Pinneberg und Steinburg vergeben. „Die Förderung des Kindersports ist einer unserer Stiftungszwecke“, erklärte Stiftungsberaterin Bettina Fischer. Die Anschaffungskosten teilen sich Landessportverband (65 Prozent), der örtliche Verein (20 Prozent) und die Bürgerstiftung (15 Prozent) .