Mit fünf Wochen Verspätung haben die Bauarbeiten auf der L122 begonnen

Bad Bramstedt

Mit fünf Wochen Verspätung haben die Sanierungsarbeiten an der Landesstraße 122 (Bad Bramstedt – Brokstedt) am Montag dieser Woche begonnen. Die Straße ist zwischen dem Ortsausgang von Bad Bramstedt und Armstedt voll gesperrt, auch für Fußgänger und Radfahrer.

Die Arbeiten sollten nach ursprünglichem Plan Ende März beginnen. Wie der Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr am Dienstag mitteilte, sei es zu „Lieferkettenproblemen“ gekommen. Deshalb seien die Kanalarbeiten vorgezogen worden, bevor mit der eigentlichen Sanierung begonnen wurde.

Begonnen wird mit dem Radweg

Zunächst wird der Radweg zwischen dem Ortsausgang Bad Bramstedt (Höhe Feldkamp/Schäferberg) bis zum Ortseingang Armstedt erneuert. Anschließend wird die Fahrbahn in diesem Abschnitt saniert. Pünktlich zu Beginn der Sommerferien am 4. Juli soll dieser Bereich fertiggestellt sein. Danach wird dann der Teilabschnitt vor der Gemeinschaftsschule Auenland in Angriff genommen. Hier werden auch die Entwässerungseinrichtungen erneuert und eine neue Fußgängeampel aufgestellt.

Die ausgeschilderte Umleitung für den motorisierten Verkehr führt ab Brokstedt über die Landesstraße 260 durch Hasenkrug und Hardebek nach Brokenlande und von dort über Landesstraße 319 über Wiemersdorf nach Bad Bramstedt und umgekehrt. Für Radfahrer werden nur innerörtlich Umleitungen ausgeschildert. Der Landesbetrieb bittet alle Verkehrsteilnehmer, der ausgeschilderten Umleitung zu folgen sowie um rücksichtsvolles Verhalten zum Schutz der Bauarbeiter.

In der zweiten Jahreshälfte soll auch der Abschnitt zwischen Armstedt und Brokstedt saniert werden. Der Abschluss der Arbeiten ist zum 23. Dezember geplant. Die Gesamtkosten von rund drei Millionen Euro trägt das Land.