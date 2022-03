Die Corona-Zahlen sind auf einem hohen Niveau, im Kreis Segeberg werden jeden Tag um die 700 Neuinfektionen vermeldet. Betriebe wie die Paracelsus-Klinik in Henstedt-Ulzburg merken das auch am Ausfall von Mitarbeitenden, die sich in Quarantäne begeben müssen und dann nicht zur Verfügung stehen.