Bad Bramstedt

Über ein „dankbares Publikum in Bad Bramstedt“ freuten sich am Wochenende Veranstalter und Aussteller des dritten Mittelaltermarktes auf der Schlosswiese. Das Wetter spielte mit, sodass sich am Sonnabend und Sonntag viele Besucher auf dem Gelände einfanden. Sie tauchten ein in die Welt des Mittelalters mit Musik, Met und Schwertern.

Den Leuten hat etwas gefehlt, doch viele Schausteller gaben auf

„Wir freuen uns, dass wieder etwas los ist“, sagt Melanie Shahzad aus Bad Bramstedt, die zusammen mit Ehemann Gabriel und dem zweieinhalbjährigen Sohn Béla auf der Schlosswiese vorbeischaute. Schon immer habe sie ein Faible fürs Mittelalter gehabt. Durch Zufall hatte die Familie von der Veranstaltung gehört. Klar, dass sie einen Abstecher dorthin machten. Belá bekam sogar sein erstes Holzschwert in die Hand gedrückt. „Durch Corona hat man so viel verpasst“, bedauerte Melanie Shahzad.

Zur Galerie Die Schlosswiese in Bad Bramstedt verwandelte sich in einen mittelalterlichen Markt.

„Die Menschen wollen wieder etwas erleben“, sagen die Veranstalter Olaf Bröckers und „Faxe“, der seinen richtigen Namen für sich behalten will. Die beiden zeichneten bereits für die vorherigen Mittelaltermärkte in Bad Bramstedt verantwortlich. Leider seien nicht so viele Aussteller wie sonst in Bad Bramstedt. Grund ist, so Faxe, dass erst kurzfristig die Genehmigung kam. Außerdem: „Über 30 Prozent unserer Leute haben nach der langen Zeit ohne Märkte aufgegeben“, sagt Faxe. Und wer dann rechtzeitig ein Engagement hatte, konnte nicht nach Bad Bramstedt kommen.

Die Musiker der Gruppe „Das Rattenpack“ kommen aus Hamburg und Elmshorn. Endlich durften sie wieder vor Besuchern auftreten. „Das ist, als wenn man Bergsteiger ist und plötzlich sind die Berge weg“, beschreibt ein Mitglied der mittelalterlichen Band die Zeit der Pandemie ohne Konzerte.

Mittelalter kann mehr als ein Hobby sein

Im kommenden Jahr soll die „Markttreyberey am Flecken Bramstede“ wenn möglich wieder im Juni stattfinden, hoffen die Veranstalter. Ihnen sagt der Standort hinter dem Bad Bramstedter Schloss sehr zu. „Der Platz ist perfekt“, sagt Faxe, der auch privat in dem mittelalterlichen Outfit unterwegs ist. „Ich bin nicht kostümiert, sondern gewandet“, erklärt Faxe. Für ihn und viele seiner Mitstreiter sei das Mittelalter mehr als ein Hobby, nämlich eine Lebenseinstellung. Auf den Märkten wie in Bad Bramstedt wollen sie nicht nur einen guten Auftritt haben, sondern auch Geschichtliches vermitteln. So wie Olaf Bröckers, der eine Nachbildung des Schwertes des ersten schottischen Königs im Gepäck hatte.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das „gute alte Handwerk des Drechselns“ beherrschen Katharina Bergmeier und ihr Mann Harald, die an einem Stand Allerlei aus Holz anboten. Im Winter werden die Dinge in ihrer Werkstatt gefertigt, im Sommer geht es auf die Märkte. „Die Leute wollen wieder raus, wir freuen uns über jeden Besucher“, sagt Katharina Bergmeier, die nebenbei zum Strickzeug griff. Das Ehepaar aus Buchholz an der Aller war schon mal in Bad Bramstedt gewesen. „Man kommt gut ins Gespräch mit den Leuten.“

Die Blicke auf sich zog auch Jana Kropp aus Bordesholm, die ihrer Mutter an einem Stand mit Selbsthergestelltem half. Die junge Frau jonglierte mit drei Stäben. „Endlich können wir uns alle wiedersehen“, freute sie sich über den Markt in Bad Bramstedt.

3G wurde am Eingang der Schlosswiese überprüft

Aufs Gelände kam man nur, wenn man eines der drei G erfüllte. „Es gibt immer ein paar, die uns anschummeln wollen“, sagt Faxe. Aber auf die eingezäunte Schlosswiese kam man nur als geimpfte, genesene oder getestete Person. Das wurde akribisch überprüft. „Wir lassen keine Ausrede gelten.“